Mamadou Diallo alias "Abdou Fall", auteur d’un double homicide, s'est présenté, ce mercredi dernier, devant la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda, statuant en matière criminelle, pour écouter sa sentence. Dans sa décision, le tribunal a joué la carte de la prudence.

En effet, la cour a ordonné une expertise psychiatrique pour Mamadou Diallo alias "Abdou Fall", afin de déterminer de manière claire sa situation mentale. L'homme qui, lors de son jugement, se comportait d'une façon bizarre, n'a pas laissé le choix au juge, malgré ses allégations selon lesquelles il n'est pas fou et serait sain d'esprit.

C'est pourquoi le juge demande une expertise mentale qui permettra d'éclairer le tribunal avant tout verdict pour cette affaire qui émeut plus d'un de par son caractère odieux. Le parquet avait requis la réclusion à perpétuité du meurtrier. Le ‘’tueur fou" avait justifié ses actes criminels, en évoquant "la volonté de Dieu" (ndoggal Yallah). Dans cette affaire, la cour donne gain de cause au conseil de la défense qui, lors de l'audience, s'était appuyé sur la thèse de la folie de son client et avait demandé qu'il soit interné.

Pour rappel, l'accusé Amadou Diallo dit ‘’Abdou Fall’’, âgé de 28 ans, originaire de Yang Yang à Linguère, marié et père de deux enfants, avait séjourné au domicile du vieux Demba Ba qui avait partagé son dîner avec lui avant de boire du thé. A l'heure du coucher, vers 1 h du matin, alors qu’il s'apprêtait à rejoindre sa chambre, Amadou Diallo a surgi, muni d'un coupe-coupe. Il lui a asséné un violent coup à la tête qu’il a tranchée nette.

Ensuite, le meurtrier a fui pour se rendre dans un village non loin, à Sinthiou Gaydi. Là, il s'est introduit dans la demeure du couple Ba qui dormait paisiblement. Le mari Amadou et sa femme Oulèye Diallo, alertés par le bruit, sont sortis pour voir ce qui se passait. Ils ont croisé le criminel qui a grièvement blessé la femme, en l’atteignant au cou, avant d'asséner un autre coup à la mâchoire du mari qui était parti secourir sa femme.

Les cris de détresse des victimes ont alerté le père de famille, Baydi Ba, âgé de 76 ans, qui est sorti à son tour de sa chambre. Le berger Amadou Diallo lui a donné un violent coup à la tête qui ne lui a laissé aucune chance de survie. N’empêche que le berger l'a achevé, en l’égorgeant. Son forfait accompli, le tueur s’est barricadé dans la chambre de sa victime, avant d'y être extirpé par les gendarmes.

Boubacar Agna CAMARA