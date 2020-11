La coalition des bâtisseurs 

Boubacar Camara quitte la coalition Jotna d’Ousmane Sonko. ‘’Le Parti de la construction et de la solidarité PCS/Jengu Tabax a décidé de bâtir une coalition politique d’espoir dénommée ‘’Tabax’’, a-t-il déclaré dans une note reçue hier à ‘’EnQuête’’.

Selon lui, pour aboutir à cette conclusion, le parti a, d’une part, ‘’tiré les leçons de l’expérience acquise’’ avec le mouvement Jengu Ngir Jëriñ Sénégal lancé le 15 mai 2018, devenu un parti politique en avril 2019 et, d'autre part, évalué sa participation dans les différentes coalitions. Il s'agit, tout d'abord, de Fippu alternative citoyenne dont il fut le candidat à l'élection présidentielle de 2019’’.

Ensuite, de Sonko-Président, coalition de soutien à la candidature de M. Ousmane Sonko dont je fus le superviseur général de la campagne électorale’’ ; enfin, Jotna, dans lequel nous avons mené, pendant plus d'une année et dans une entente harmonieuse, un noble combat patriotique aux côtés d'autres partis dont le très prometteur Pastef, de mouvements politiques et de personnalités de très grande valeur’’.

Ainsi, le PCS/Jengu Tabax indique qu'il continuera de faire preuve ‘’de rigueur et de fermeté dans la critique objective et documentée, de pertinence et de maturité dans l’articulation de propositions alternatives crédibles, d'une volonté d'ouverture sans exclusive à toutes les forces politiques et sociales convaincues de la nécessité de changer de cap dans la paix et la sérénité pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais. Et, enfin, d’une mobilisation sur le terrain contre toutes les politiques publiques désastreuses’’.