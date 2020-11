Le groupe La Poste a signé, ce vendredi, avec l’Institut de recherches appliquées en technologies de l’information et de la communication (Iratic) un protocole d’accord dont l’ambition est d’amener les acteurs postaux à s’approprier les meilleures innovations numériques mises en œuvre par les start-up. Cela en vue de produire et délivrer des services postaux numériques. Ce programme dénommé ‘’Poste-Challenge’’ va être conduit de concert avec l’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARTP).

Ce protocole d’accord a été paraphé par les directeurs généraux de l’ARTP, de La Poste et celui de l’Iratic, respectivement Abdoul Ly, Abdoulaye Baldé et Seth Sall. L’élaboration de cette convention a été précédée d’une phase d’évaluation digitale, afin d’identifier les problématiques auxquelles le secteur de La Poste se trouve confronté.

A l’issue de ce processus, six projets ont été retenus, correspondant chacun à un besoin spécifique de la société nationale La Poste. Le programme visé par ce protocole d’accord s’étale sur deux ans et a été financé par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes à hauteur de 10 millions de francs CFA. Il implique l’identification de problématiques, la recherche de projets de solutions, l’incubation, la formation, le coaching et le développement de services innovants, peut-on lire dans une note de l’ARTP.