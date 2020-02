Qui annonce une plainte contre les “maitres-chanteurs’’ Le ministre de l’Enseignement supérieur annonce une plainte contre Pape Alé Niang, auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République’’, qui parle de sa gestion du Coud, et Nafi Ngom Keita, qui dirigeait l’Ofnac, à la sortie du rapport qui l’épingle sur cette gestion. FARA SYLLA (SAINT-LOUIS) ‘’Scandale au cœur de la République’’ fait grand bruit. Cet emballement médiatique ne risque pas de s’estomper de sitôt, avec la plainte annoncée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Cheikh Oumar Hanne contre Papa Alé Niang, l’auteur du brûlot, et l’ancienne patronne de l’Ofnac, Nafi Ngom Keita. Le principal accusé s’est prononcé, samedi, dans sa commune où se tenait un ‘’Cleaning Day’’. ‘’L’heure a sonné pour qu’ils répondent de leurs actes de maîtres-chanteurs’’, a martelé Dr Cheikh Oumar Hanne. ‘’Ce problème date de 2016, avec les mêmes maîtres-chanteurs. J’ai laissé faire, car je pensais que je ne boxais pas dans la même catégorie qu’eux. Mais il est arrivé le moment où le peuple sénégalais puisse faire l’arbitrage et que la justice s’en mêle’’, a-t-il ajouté. Le ministre, maire de Ndioum, renseigne que son souhait a toujours été, en tant que directeur du Coud, de répondre de sa gestion devant les tribunaux. N’ayant jusqu’ici pas fait l’objet de poursuites, il estime que c’est au tour de ces ‘’maîtres-chanteurs’’ d’aller devant la barre. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation soutient mordicus que l’auteur de ce livre n’est autre que Nafi Ngom Keita qui ‘’détient toutes les informations concernant cette affaire’’. L’ancien directeur du Coud accuse l’ancienne patronne de l’Ofnac de vouloir faire de lui ‘’le symbole national de la mal gouvernance’’. Mais, prévient-il, elle n’aura pas la victoire. ‘’Le livre qui est sorti, aujourd'hui (samedi) est un pas de plus dans la démarche de Nafi Ngom Keïta qui veut faire de moi un symbole national de la mal gouvernance. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de mal gouvernance dans le régime de Macky Sall’’. Docteur Cheikh Oumar Hanne pense qu’il est arrivé le moment où chaque Sénégalais doit être édifié et que la justice s'en mêle. ‘’Je vois que leur vœu, c'est que je puisse répondre de mes actes. Ce sera l'occasion pour eux aussi de répondre de leur acte de chantage’’, menace-t-il. ‘’Ces maîtres-chanteurs avaient mis en place un système de mensonges, mais ils ne sont pas arrivés à leur fin’’, poursuit l’édile de Ndioum. Qui contre-attaque : ‘’Il est temps que je me dresse sur leur chemin pour faire prévaloir les valeurs qui ont guidé tout mon cheminement’’. Docteur Cheikh Oumar Hanne de dire que ce pays regorge de grands maîtres-chanteurs comme Mody Niang, Papa Alé Niang, Nafi Ngom Keita et autres complices tapis dans l’ombre, qui n’ont pour mission que de salir la vie des honnêtes citoyens. ‘’Ce livre est un tissu de mensonges et il est de loin issu d’un rapport. L’auteur du livre n’a jamais mentionné mon nom, mais qu’il sache qu’avec ses complices, ils ne sortiront pas victorieux de cette affaire’’, conclut-il.