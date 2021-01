Les acteurs de la filière du lait local souffrent des méfaits de la pandémie et de la concurrence occidentale. Ils se sont, à cet effet, regroupés dans une coalition de 55 organisations issues de six pays afin d’interpeller les décideurs politiques et les pousser à agir en urgence, en mobilisant le financement de la Stratégie régionale de l’offensive lait pour la mise en œuvre de son premier programme prioritaire d’investissements. Les membres de la campagne ‘’Mon lait est local’’ ont ainsi marché virtuellement pour demander aux chefs d’État de la CEDEAO d’agir lors de leur sommet ordinaire pour sauver la filière ‘’lait local’’.

La coalition demande à l’organisation régionale de mobiliser un financement pour l’offensive lait régional, notamment son Programme prioritaire d’investissements pour la promotion des chaînes de valeur du lait local. ‘’La crise de la Covid-19 a entraîné une paupérisation du secteur agropastoral qui fait vivre 48 millions de personnes en Afrique de l’Ouest. Non seulement, on n’arrive pas à vendre notre lait comme on veut, mais on a subi d’énormes pertes. Si cette activité est arrêtée, il va de soi qu’il n’y aura plus de nourriture, ni de soins pour notre famille’’, a déploré Alima Tall, productrice laitière au Burkina Faso.

Les acteurs du secteur comptent ainsi profiter de la rencontre de demain des chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest consacrée, notamment, à la pandémie de la Covid-19, pour demander la validation de la stratégie régionale et le programme prioritaire d’investissements qui proposent des mesures concrètes pour développer la filière ‘’ lait local’’.