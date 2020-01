La collaboration avec les collectivités locales a été au cœur des discours, samedi, lors de la cérémonie d’ouverture de la 5e édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika). L’initiateur Serigne Mboup appelle à une collaboration avec les collectivités locales, afin de permettre un développement durable.

La 5e édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) a été lancée, samedi, au Cœur de ville. L’initiateur de ce rendez-vous économique, Serigne Mboup, a dit sa fierté d’être un fils du Saloum et de mettre en œuvre une telle initiative. Il s’engage à travailler davantage avec les collectivités locales, afin de permettre un développement durable. Il précise, à cet effet, que l’organisation de la Fika n’a aucune coloration politique. ‘’Nous ne faisons pas de la politique. Mais une chose est claire : nous sommes persuadés que les collectivités locales et nous les opérateurs économiques, devons travailler ensemble’’, affirme M. Mboup.

Avant de lancer un appel à tout le monde, afin de collaborer avec les collectivités locales, avec l’objectif principal de soutenir le gouvernement. ‘’Nous allons travailler avec le gouvernement pour ramener la région là où elle était, comme étant une ville économique’’, appelle-t-il.

Le ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (PME) Assome Aminata Diatta, qui a présidé l’ouverture de la 5e Fika, a exhorté les opérateurs économiques à initier les réformes pour tirer profit du marché communautaire. ‘’Après l’intégration économique, le démarrage prochain de l’intégration monétaire au sein de la CEDEAO marquera une étape importante vers l’avènement du plus grand marché communautaire du continent qui ne sera plus une vue de l’esprit, mais une réalité tangible pour chacun d’entre nous’’, rappelle-t-elle.

‘’Une mobilisation de tous souhaitée’’

Ainsi, le président du Conseil régional de Kaolack, Baba Ndiaye, salue l’engagement de Serigne Mboup à développer son terroir et apprécie son acte. ‘’Serigne Mboup a osé, en tant que président de la Chambre de commerce. Avec la Chambre de métiers, il a cru que le développement du territoire doit se faire avec l’ensemble des acteurs’’, indique-t-il. Baba Ndiaye appelle, de ce fait, à une mobilisation de tous. Cette Fika, qui regroupe l’ensemble des présidents des chambres de commerce, de métiers, les collectivités territoriales, les départements ministériels, les chefs de centre, ajoute-t-il, est un atout. ‘’Nous sommes engagés aux côtés du président Serigne Mboup, afin d’assurer à notre région un développement durable et important avec les braves femmes qui se sont mobilisées’’, dit-il.

Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, le DG de l’Asepex Malick Diop, le DG du Cosec Mamadou Ndione, entre autres, ont assisté à l’ouverture de la 5e Fika. Cet événement a enregistré, l’année dernière, plus de 300 000 visiteurs. Les exposants sont passés de 200 en 2018 à 800 en 2019. Le ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta, est d’avis que ces chiffres vont augmenter, vu l’organisation et l’accompagnement, et salue le dynamisme du secteur privé. Elle réitère l’engagement du gouvernement à l’accompagner.

Aida Diène