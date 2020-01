La filiale ATPS (Africa Transaction Proccesing and Service) du groupe BCP a lancé, hier, sa nouvelle plateforme de solutions de paiement universel et d’agrégateur de services financiers dénommée UPay. La filiale ambitionne, à travers cette application, de fournir aux usagers une solution universelle de transaction financière.

La plateforme UPay est une application développée par la filiale ATPS du groupe BCP présent dans une trentaine de pays à travers le monde dont 18 en Afrique. La plateforme a pour ambition d’apporter des solutions universelles et innovantes en matière de transaction financière. Le lancement de cette nouvelle application dénommée UPay, s’inscrit dans un vaste projet du groupe consistant en la mise en place d’un réseau appelé Atlantique Cash, pour opérer dans plusieurs pays d’Afrique.

En plus d’offrir des possibilités de transaction entre différents opérateurs d’Emoney et les banques, la plateforme UPay permet d’effectuer des paiements de factures, d’impôts, de frais scolaires, de loyers et de salaires. Aussi, grâce à son application UPay Collecte, elle offre un service de paiement rapide destiné aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent faire des encaissements réguliers ou occasionnels. Il y a également UP Online qui est une interface de paiement en ligne conçue et développée pour les marchands disposant d'un site de vente en ligne, ainsi que les entreprises désirant faire de l'encaissement en ligne, quel que soit le montant.

‘’UP est le couteau suisse de tout ce que nous voulons faire en transactions financières. L’avantage de la plateforme est qu'elle permet d'accepter de multiples moyens de paiement sur vos sites. Pour les employeurs, UPay offre une solution destinée aux entreprises qui effectuent des paiements par virement. Elle permet à l'entreprise d'effectuer, pour son personnel, des versements réguliers de salaires. Grâce à son application, l'entreprise traite de manière simple, sécurisée et confidentielle le versement des salaires’’, a déclaré Mouhamadou Taha Thioye, Directeur de l’ATPS, une filiale de la Banque populaire, entreprise promotrice de la plateforme UPay.

Outre la rapidité du service, la plateforme assure aussi une bonne sécurité dans les transactions. ‘’La plateforme est très sécurisée. La couche qui reste, c’est la sensibilisation des utilisateurs pour qu’au-delà des aspects purement techniques, que nous avons déjà assurés, ils puissent savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. Et ce sera l’accompagnement de tous les jours. Nous avons un service support disponible tous les jours, pour sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité qui est la base de tout’’, rassure M. Thioye.