‘’Kaay ñu fo’’, une plateforme digitale de contes, de jeux et de jouets traditionnels pour la petite enfance, a été lancée, hier à Dakar, par l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP).

L’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), avec le concours de l’ISM et de L’Afrique c’est chic world, a mis en place une plateforme digitale destinée aux apprenants de la petite enfance. Dénommée ‘’Kaay ñu fo’’, elle est un ensemble de contes, de jeux et de jouets traditionnels. Il s’agit d’une transformation des ressources locales en produits manufacturés. Ce qui est perçue comme étant une opportunité pour renforcer la qualité de l’offre programmatique pour la petite enfance.

Une adaptation aux réalités socioculturelles venue à son heure, au moment où, face au développement fulgurant du numérique, les enfants sont exposés à toute sorte de contenu. ‘’La digitalisation des contes, des jeux et jouets traditionnels permet de promouvoir notre patrimoine culturel si riche. Nous parviendrons ainsi à davantage enraciner les tout-petits dans les valeurs positives de notre société et de les protéger contre les effets pervers de ces outils puissants, produits de la modernité’’, s’est félicité la directrice générale de l’ANPECTP, Thérèse Faye Diouf, lors de la cérémonie de lancement de cette plateforme, hier à Dakar.

Le délégué général à l’entreprenariat rapide (Der), Papa Amadou Ly, a abondé dans le même sens. En paraphrasant l’auteur Anthony Biakolo, il estime qu’‘’un peuple sans culture est un peuple sans âme’’. ‘’Kaay ñu fo’’, poursuit-il, est un projet qui vient magnifier notre culture en l’ancrant dans son époque. Ce type d’initiative participe à ce que les nouvelles générations puissent conserver un ancrage culturel fort. Chacun d’entre nous a donc un rôle essentiel à jouer dans la réussite de ce projet et sa pérennité’’.

Pour accompagner les start-up qui ont eu à concevoir cette plateforme digitale, la Der a contribué à hauteur de 7 millions. ‘’Il nous reste 135 jeux et jouets traditionnels dans le répertoire national que nous comptons également digitaliser. Et c’est heureux pour nous de voir le délégué général à l’entreprenariat rapide prendre l’engagement pour un autre financement de 10 millions’’, annonce Thérèse Faye Diouf.

Cet initiative entre dans le cadre du projet ‘’Connecter les tout-petits’’ mis en place en 2015 par l’ANPECTP en partenariat avec l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) à travers le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT). Un projet qui a pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation préscolaire avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication appliquées à l’éducation.

A cet effet, 200 salles multimédia ont été installées dans les structures de prise en charge de la petite enfance (SDIPE) des 14 régions du Sénégal. D’où l’arrivée de ‘’Kaay ñu fo’’ qui permet d’avoir un contenus ‘’adéquat’’.

La réalisation de cette plateforme fait donc suite au Hackathon pour la petite enfance organisé en prélude au Forum sur la digitalisation des jeux et jouet traditionnels tenu durant la dernière édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Co-organisée par l’ANPECTP, la plateforme L’Afrique c’est chic world et ISM Digital campus, cette compétition informatique a enregistré 500 participants aux profils divers regroupant des dessinateurs, des graphistes, des designers, des développeurs, etc. Lancé le 21 novembre de l’année dernière dans les locaux du Digital campus de l’ISM, le Hackathon a permis au jury de retenir 15 projets parmi lesquels 7 ont été primés lors du gala de la petite enfance abrité au Musée des civilisations noires.

