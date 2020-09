Porté par la société Sirius Télécom de l’homme d’affaires Hamadoul Mbackiou Faye, le premier opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) du Sénégal, Promobile, est officiellement lancé. Hier, Sirius Télécom a signé une convention avec Orange.

Promobile est désormais opérationnel. Hier à Dakar, dans le cadre du lancement de ses activités, Sirus Télécoms Afrique a officiellement signé avec Sonatel son contrat d’hébergement d’opérateur virtuel de réseau mobile (MVNO). Cette signature de contrat permettra au premier MVNO du Sénégal d’opérer sous sa propre marque commerciale, ses propres numéros et puces téléphoniques, ses propres offres commerciales (internet, voix et Sms) pour sa clientèle, ses propres cartes de recharge électronique (Epin). Ces produits et services proposés par Promobile seront distribués dans son propre réseau commercial (agences, promoteurs, freelancers, grossistes, demi-grossistes boutiques partenaires et détaillants). L’assistance clientèle sera assurée par son propre call center dédié. Conscient que le Mobile Finance Service (MFS) est devenu un nouveau vecteur de croissance et un axe de diversification pour le futur, Promobile compte également ‘’jouer un grand rôle’’ sur le marché du paiement mobile et de la Fintech.

‘’Cette convention qui ouvre à Promobile les infrastructures réseaux de Sonatel, est l’occasion pour nous de contribuer de manière active au développement du secteur des télécommunications et des services associés, pour le bien-être des populations sur l’étendue du territoire national’’, a déclaré le directeur de Sirus Télécoms Afrique, Hamadoul Mbackiou Faye, qui a affiché toute sa satisfaction.

Selon lui, l’ambition de Promobile est de mettre à la disposition des populations ‘’des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leurs diversités’’. Le directeur général de la Sonatel, Sékou Dramé, qui a promis un partenariat ‘’win-win’’ (gagnant-gagnant) rassure que Promobile va, comme le souhaite M. Faye, déployer de nouvelles offres ‘’innovantes’’.

‘’Cet accord permettra à Promobile d’accéder au réseau mobile 4G+ de Sonatel, largement présent à travers tout le Sénégal, pour des services voix et internet à haut débit’’, dit-il. ‘’Par ce contrat, Sirus Télécoms Afrique et Sonatel apportent au Sénégal et aux Sénégalais des services numériques de qualité, accessibles et abordables pour toutes les couches de la population’’, a-t-il ajouté.

Poursuite judiciaire contre Free

Un opérateur MVNO est une société détentrice d’une licence pour l’exploitation d’un réseau télécoms, mais qui ne possède pas de concession de spectre de fréquences, ni d’infrastructures de réseau propre. Pour fournir ses services, il passe alors des accords de services avec les opérateurs détenteurs d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau télécoms (Mobile Network Operator) pour acquérir des forfaits d’utilisation de leur réseau qu’il vend ensuite aux consommateurs.

Ainsi, afin de diversifier davantage les offres de services télécoms, entretenir la concurrence pour une meilleure qualité de service et des coûts avantageux, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal (ARTP) a décidé de faire entrer de nouveaux acteurs sur le marché des télécoms national. Le 12 avril 2017, le régulateur télécoms a lancé, à cet effet, un appel public à candidatures, ouverte uniquement aux investisseurs nationaux, pour l’attribution de licence d’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO).

Sirius Télécom SA a dépensé 300 millions F CFA pour obtenir sa licence, en juin 2017. La société, sur les neuf en lice, est l’une des trois qui s’étaient distinguées lors de l’appel public à candidatures. Promobile devait donc être lancé depuis l’année dernière, mais la relation de partenariat avec l’opérateur mobile Free, qui devait l’héberger, a tourné court, suite à un différend commercial. Le lancement raté de l’année dernière à, selon Hamadoul Mackiou Faye, causé une perte énorme à son entreprise.

‘’Dès réception du décret n°2018-595 du 15 mars portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de Sirius Télécom Afrique, l’autorisant à exercer des activités d’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), l’attribution de l’indicatif 75 par l’ARTP, nous avions pris, sans tarder, toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage de nos activités au 1er septembre 2019- paiement d’un numéro court, confection de 3 millions 200 mille cartes de recharge, confection de 400 000 puces téléphoniques (Sim), mise en place d’un réseau de 24 agences dans tout le Sénégal, des moyens logistiques, entre autres, avec un investissement de plusieurs milliards F CFA’’, explique-il.

Mais le partenariat commercial attendu avec un autre opérateur (Free, ex-Tigo) n’avait pas abouti. Par conséquent, le directeur général de Sérius Télécoms Afrique/Promobile exige une réparation du préjudice ‘’causé par Free’’, car ‘’de nombreux responsables de famille ont été mis en chômage technique’’.

Il avertit : ‘’Notre groupe entend défendre ses intérêts jusqu’au bout, en vue d’obtenir toutes les réparations que les droits de règlement de ce pays nous permettent.’’

