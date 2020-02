Le Bloc national des démocrates vise la conquête et l’exercice du pouvoir dans le respect des dispositions de la Constitution, des lois et règlements. Dirigé par le docteur Cheikh Tidiane Seck, ce nouveau parti s’articule autour d’un programme de développement durable dénommé ‘’Xel Koom’’.

‘’Un parti centriste qui assume un nationalisme africain, s’inspire des grands hommes qui ont fait notre histoire et revendique notre héritage cultuel et culturel’’. C’est en ces termes que son président définit le Bloc national des démocrates (BND), un nouveau parti qui s’installe sur la scène politique sénégalaise. ‘’Convaincus que la corruption, l’enrichissement illicite et l’impunité constituent des freins à notre développement, nous invitons tous nos compatriotes d’ici et d’ailleurs à se joindre à nous pour qu’ensemble, nous relevions le défi d’éradiquer la pauvreté, seul gage pour libérer les synergies et nous installer résolument sur la voie du développement durable’’, dit-il dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’.

Docteur Cheikh Tidiane Seck annonce que le BND va prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, par le biais de son programme ‘’Xel Koom’’. Une vision régie par cinq axes prioritaires.

En effet, le parti compte ‘’renforcer la démocratie économique, sociale et politique, en garantissant, entre autres, l’inaltérabilité de notre processus électoral, en assurant le plein exercice de toutes les libertés collectives et individuelles dans le respect de nos valeurs de civilisation, mais également en donnant à chaque Sénégalais la chance de réaliser son émancipation économique par un égal accès à notre patrimoine national’’.

En outre, la lutte contre la corruption, la concussion et toutes les formes d’inégalités et d’enrichissement illicite est prise en compte. ‘’Le mérite sera le seul et unique paramètre de récompense et d’élévation sociale’’, affirme son président. Il s’agira, par ailleurs, de mettre en place ‘’un système éducatif stable, fiable et dynamique à même de former un Sénégalais profondément ancré dans nos valeurs et ouvert. Un système de santé efficace, accessible et fiable dont la base sera la prévention par l’éducation, la formation et l’information’’.

Le programme ‘’Xel Koom’’ inclut également un réseau de transport moderne et sécurisé, et tous les autres secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, l’hydraulique, la liberté de culte et la culture.

Ancien membre du Parti démocratique sénégalais, en tant que président de la Fédération nationale des cadres libéraux, Cheikh Tidiane Seck n’est pas partie prenante du dialogue national, en raison, entre autres, du non-respect des libertés individuelles et collectives (manifestations réprimées, affaires Karim Wade et Khalifa Sall). Le démocrate s’était illustré par une lettre ouverte dans laquelle il demandait au président Wade d’adopter une posture d’impartialité quant à l’occupation de la tête du parti et de ne pas verser dans le favoritisme en imposant Karim Wade. ‘’Laissez votre fils biologique se battre, compétir et acquérir ses grades sur le terrain du combat politique et juridique’’, soutenait-il.

EMMANUELLA MARAME FAYE