T. J. R. Picolo, un Français de plus de 70 ans, et 4 complices ont été déférés au parquet de Dakar, par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Pour se venger de sa copine F. Guèye qu’il l’a largué, il a ourdi un plan machiavélique qui s’est retourné contre lui.

T. J. Picolo et F. Guèye alias ‘’Dany Guèye’’ se sont connus, il y a trois ans. Ils ont vécu en concubinage à Ngaparou, jusqu’à ce qu’une brouille vienne mettre fin à l’idylle. On apprend que le septuagénaire avait une totale confiance en sa dulcinée à qui il avait remis sa carte bancaire, pour faire les achats.

Ainsi, lorsque la séparation a été actée, Dany s’est mise en couple avec un jeune Sénégalais. T. Picolo n’a pu le supporter. Puis, il s’est amouraché d’une nouvelle conquête du nom de L. J. Lama. Mais le temps passant, il n’a pu oublier Dany Guèye.

C’est là qu’il a décidé de se venger d’elle et de sa ‘’trahison’’. Il a, pour cela, demandé à son ex de lui rembourser l’argent qu’elle a volé de lui. Cette dernière refusa, soutenant qu’il n’a jamais été question de vol ; que l’argent a servi au bon fonctionnement de leur maison. C’est ainsi qu’il a décidé de porter l’affaire en justice. Il a écrit trois plaintes adressées à la brigade de la gendarmerie de Ngaparou, au commissariat central de Mbour et à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il y raconte avoir perdu 200 millions de F CFA. Qu’à plusieurs reprises, son ex avait fait des retraits variant entre 300 et 400 000 F CFA. Les limiers de la DSC ont ouvert une enquête.

Dany Guèye a été convoquée. Elle a dit aux enquêteurs qu’elle n’avait rien à se reprocher et n’a volé aucun centime à son ex. Les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations.

Ensuite, M. Picolo est venu leur dire qu’il a les preuves de ce qu’il avance. Il a, ainsi, mis à la disposition des enquêteurs des audio d’échanges de WhatsApp qui accablent Dany Guèye. Dans ces bandes sonores, des voix féminines, dont l’une se présente comme la mère de son ex, reconnaissent le vol. On les entend parler de chercher des marabouts qui feront définitivement taire le Français. En sus des documents audio, il a donné aux policiers des relevés bancaires.

En exploitant les documents, les enquêteurs se sont rendu compte de bizarreries. Ils ont poussé leurs investigations, avec des techniques modernes, et ont eu le fin mot de cette affaire. Les agents de DSC ont découvert que les documents sont faux. Dès lors, ils ont commencé à faire des exploitations techniques des audio, avec notamment des reconnaissances vocales. Ils se sont rendu compte que toute cette histoire était cousue de fil blanc pour régler des comptes.

Aveux

Selon nos interlocuteurs, l’actuelle copine de Picolo, L. J. Lama, a demandé à son amie D. Faye de se faire passer pour la mère de F. Guèye. Dans les audio WhatsApp, cette dernière confie que sa fille a volé l’argent de son ex. Puis, les deux amies ont activé deux comédiennes, Di. Faye et K. D. Daffé, pour donner plus de crédit à la mise en scène. Leur mission consistait à enfoncer l’ex-concubine en se faisant passer pour elle et une amie. Dans les audio incriminé, elles y font des menaces de mort contre le vieux.

On apprend que D. Faye a été la première convoquée et entendue. Elle n’a fait aucune difficulté pour confesser qu’elle a agi de la sorte pour venir en aide à sa copine qui était dans le besoin. Les deux comédiennes ont, elles, soutenu qu’elles pensaient jouer des rôles dans une pièce de théâtre. Leurs arguments n’ont pas prospéré.

A la fin de leur période de garde à vue, les 5 prévenus, T. J. R. Picolo et sa copine L. J. Lama, D. Faye, Di. Faye et K. D. Daffé ont été déférés au parquet, hier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, dénonciation calomnieuse, usurpation d’identité, complicité de collecte et diffusion de données à caractère personnel et faux et usage de faux.

