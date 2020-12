L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, sera bientôt de retour en Côte d’Ivoire. Il a reçu, à cet effet, hier, deux passeports : ‘’Un ordinaire et un diplomatique des mains de l’ambassadeur Nogozene Bakayoko, Chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et d’Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en Belgique’’, confirme son avocat Maitre Habiba Touré. Un acte posé par les autorités ivoiriennes que salue l’intéressé et qui, selon lui, ‘’va dans le sens de l’apaisement’’. Résident en Belgique depuis sa libération en janvier 2020, après huit années passées en prison à La Haye, Laurent Gbagbo envisage de rentrer en Côte d’Ivoire, au cours du mois de décembre 2020.

Il a désigné Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI), ‘’pour approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude, conformément à son statut d’ancien président de la République’’, ajoute son avocat. Très attendu par ses partisans ivoiriens après sa libération, l’ancien président était tenu de rester dans un pays tiers par le tribunal de La Haye, le temps de vider toute la procédure.

Attentif à la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire, avec la crise pré et postélectorale, son conseil informe également que Laurent Gbagbo note avec satisfaction la levée des blocus chez le président Henri Konan Bédié et chez les autres personnalités politiques de l’opposition. Toutefois, ‘’il demande de nouveau la libération de tous les responsables politiques et de la société civile injustement incarcérés à la suite de la volonté de Monsieur Alassane Ouattara de briguer un 3e mandat’’. L’arrestation récente de ces personnes, rappelle-t-il, ne devrait pas faire oublier que depuis plusieurs années, des députés, des militaires et des civils croupissent encore dans les geôles ivoiriennes.