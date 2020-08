La Ligue démocratique abonde dans le même sens qu’Idrissa Seck. Elle prône le respect des gestes barrières. ‘’Analysant la situation nationale toujours marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19, le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique exprime sa vive inquiétude face au relâchement des populations pour le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.

Compte tenu de la prolifération des cas positifs et du nombre élevé des décès, le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique réitère son appel à la vigilance et à la responsabilité individuelle et collective de tous les citoyens’’, lit-on dans un communiqué du Secrétariat permanent reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’A l’heure actuelle, et en l’absence d’un traitement adéquat contre la Covid-19, le Secrétariat permanent reste convaincu que seul le respect scrupuleux des mesures préventives, notamment le port systématique et correct du masque, est susceptible de limiter l’extension de la pandémie. C’est pourquoi il exhorte les autorités et tous les leaders d’opinion à intensifier les campagnes de sensibilisation afin d’impliquer davantage toute la communauté nationale dans la lutte contre la pandémie de Covid-19’’, appelle-t-il.