Depuis l'arrivée des Qataris dans la capitale, Paris et Barcelone ne cessent de se croiser en Ligue des champions et de s'affronter sur le marché des transferts. Une histoire pleine de coups d'éclat, de coups tordus et de coups d'épée dans l'eau.

Pourquoi tant d'hostilité entre Paris et Barcelone ? Pourquoi cette rivalité qui dépasse largement les limites du terrain ? Paris a l'OM, le Barça le Real mais ils se retrouvent tous les deux pour en découdre sitôt que l'occasion se présente. Et elles n'ont pas manqué depuis que le PSG a la prétention de voir plus grand. En dix ans, c'est le quatrième rendez-vous (dont une double confrontation en poule) entre les deux clubs et chaque fois les Catalans ont franchi l'obstacle. Mais les dernières retrouvailles, en 2017, ont laissé des traces. Jusque là, la rivalité était classique entre Paris, admiratif du Barça dont il veut s'inspirer pour nourrir son ambition, et Barcelone, l'institution plus que centenaire, qui regarde avec une pointe de condescendance ce nouveau venu qui veut grimper si vite. 2017 va tout changer.

La gifle économique de Neymar...

L'écrasante victoire de l'aller (4-0) témoigne de l'inversion des courbes entre un PSG de plus en plus puissant et un Barça sur le déclin mais la remontada du retour balaye tout. Le terrain a rendu son verdict mais la réalité est têtue et Paris se venge de l'humiliation sportive en en infligeant une gifle économique à son rival quelques mois plus tard après que le Barça a tenté d'asséner le coup de grâce en cherchant à attirer Verratti : un chèque de 222 millions d'euros pour recruter Neymar. Entre les deux clubs qu'il soutenait jusqu'alors, le Qatar a choisi son camp. Barcelone est impuissant : il a beau en appeler au fair play financier, hurler à la concurrence déloyale, rien n'y fait. Pire, il va multiplier les mauvais choix pour sauver la face. Dès lors, tous les coups seront permis entre les deux adversaires, jusqu'au dernier en date, le crime de lèse-majesté : l'intérêt manifeste du PSG pour l'icône Messi ! Retrouvez cette histoire de rivalité où coups bas, humiliations, querelles d'ego se succèdent.

