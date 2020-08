Avant chaque échéance européenne, les supporters du Paris Saint-Germain n’oublient jamais de vérifier le nom de l’arbitre désigné pour la rencontre. Et pour le quart de finale de Ligue des Champions prévu face à l’Atalanta mercredi (19h), le sifflet choisi par l’UEFA devrait leur convenir.

En effet, Anthony Taylor arbitrera son premier quart de finale de C1 mercredi. Si vous regardez souvent la Premier League, ce nom vous est évidemment familier. Et il rappellera également quelque chose aux supporters parisiens : l’Anglais a dirigé le PSG à trois reprises, dont deux cette saison. Résultat des courses ? Les deux plus belles victoires, contre le Real Madrid (3-0) en poules, et face à Dortmund (2-0) en huitièmes.