Après treize défaites de rang en C1, l'OM casse enfin sa série noire et gagne face à l'Olympiakos grâce aux deux premiers buts de Payet dans la compétition. Le numéro 10 a converti deux penalties grattés dans une seconde période où les Phocéens ont réagi à l'orgueil, la C3 est toujours jouable.

…Zidane y croit encore

A nouveau battu par le Shakhtar Donestsk (0-2) ce mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait ne plus être maître de son destin au moment de recevoir Mönchengladbach mercredi prochain à l’occasion de la dernière journée du groupe B. Malgré ce résultat décevant, l’entraîneur merengue Zinedine Zidane préfère rester optimiste et mettre l’accent sur le positif.

"Oui, nous sommes sur une mauvaise pente, mais la seule façon d'avancer est de continuer. C'était une ‘finale’ et nous nous y sommes bien préparés. Le ballon n’a tout simplement pas voulu rentrer dans le but ce soir. Maintenant, il nous reste un match, nous devons le gagner et nous qualifier. Je suis optimiste, c'est un moment compliqué mais nous devons nous appuyer sur notre caractère et notre fierté. C'est vraiment dommage, car nous ne méritions pas de perdre ici. Maintenant, c’est le moment d'y croire", a exhorté le technicien français en conférence de presse.