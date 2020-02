En session ordinaire le week-end dernier à Rufisque, le Bureau politique de la Ligue démocratique/Debout (LD/Debout) a analysé la situation du pays. A cet effet, ‘’les participants au Bureau politique ont unanimement exprimé leur vive inquiétude, devant la tension sociale et politique qui menace gravement la stabilité du pays, aussi bien pour le présent que pour son avenir’’, lit-on dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’. Une situation consécutive à la mauvaise gestion du Sénégal par le président Sall et son gouvernement.

‘’Le président Macky Sall a trouvé le Sénégal riche en or, gaz, pétrole, phosphates, zircon, forêts, soleil, eau et réserves foncières. Mais, depuis son accession à la magistrature suprême, il ne cesse de brader ces richesses dans des accords et contrats avec des puissances étrangères, sans aucune lisibilité pour le peuple souverain laissé plutôt à ne se contenter que de sommaires comptes rendus de presse au «Journal télévisé» de la RTS, presque tous les soirs’’, regrettent les camarades de Souleymane Guèye Cissé.

...Ils restent convaincus que les gouvernants actuels ‘’exécutent, de manière atroce, un nouveau plan d’ajustement structurel qu’ils refusent d’assumer devant l’opinion nationale ; un plan d’ajustement qui étouffe et écrase les populations, en ville tout comme en campagne, sans lueur d’espoir d’un avenir meilleur’’. Ces dernières, d’ailleurs, élèvent la voix un peu plus chaque jour. C’est du moins le constat fait par ces démocrates. ‘’Le gouvernement peine, en vérité, à maintenir ses programmes sociaux tant vantés en période pré-électorale, tels que les gratuités dans la santé ou les bourses de sécurité familiale. De plus, contre toute lucidité, il prend le risque énorme d’asphyxier plusieurs entreprises privées et sociétés nationales, à l’image du groupe La Poste, un des fleurons de l’économie du pays, gangréné depuis par une très mauvaise gestion endémique’’, se désolent les membres du BP de la LD/Debout.