Un fait inédit s’est déroulé, hier, avec l’arrêt du match entre le Paris Saint-Germain et le Basaksehir, comptant pour la 6e journée de la Ligue des champions, à cause de propos racistes du 4e arbitre qui aurait traité l’ancien international camerounais Pierre Achille Webo de ‘’negro’’.

Le match de la 6e journée opposant le Paris saint-Germain au Basaksehir n’a pas été jusqu’à son terme. Tout est parti d’une expulsion d’un membre du staff du club truc, Pierre Achille Webo, à la 15e minute. Visiblement très remonté contre le quatrième arbitre, l’ancien international camerounais reproche celui-ci de l’avoir traité de ‘’negro’’. Le Camerounais s’est dirigé vers l’homme en noir, le Roumain, Sebastian Coltescu, en répétant avec insistance et une colère notoire la question : ‘’Why did you say ‘negro’?’’ (‘’Pourquoi avez-vous dit 'negro'?’’). ‘’Selon Webo, l’officiel l’aurait en effet désigné par ce terme raciste - ce qu'il a rapidement confirmé par SMS à notre consultant Federico Balzaretti’’, a écrit RMC Sport. C’est en ce moment que Demba Ba est sorti du banc de son équipe pour demander des explications au juge arbitre, à qui il reproche d’avoir donné un carton rouge au Camerounais alors que le 4e arbitre, qui a prononcé des propos racistes, est toujours sur le terrain.

Il s’en est suivies plusieurs minutes de tractations avant que Demba Ba ne demande aux joueurs d'Istanbul Basaksehir de rentrer aux vestiaires face à l'acte du 4e arbitre. Ce qu’ils ont fait, suivis par tous les Parisiens, visiblement solidaires des joueurs adverses dans cette situation. Le match a donc été interrompu. Après un long temps d’attente, la reprise du match a été annoncée sans le quatrième arbitre, qui serait remplacé par l’assistant vidéo Maurizio Mariani. Selon RMC, l’ancien international sénégalais ‘’avait proposé à Marquinhos que les 22 acteurs entrent ensemble sur la pelouse, en se tenant la main, pour reprendre le match’’. Mais certains joueurs du club turc n’ont pas souhaité reprendre la partie. Ainsi, le match sera rejoué ce soir, à 17h55 au Parc des Princes, avec éventuellement un autre groupe d’arbitres.

A la suite de cette incidence, les autorités turques ont réagi pour dénoncer le racisme. Le Président turc a été au premier plan de cette dénonciation. ‘’Je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent. Nous sommes inconditionnellement contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie’’, écrit Recep Tayyip Erdogan sur Twitter. C’est dans la même veine que s’est offusqué le ministre des Sports turc. ‘’Le racisme est un crime contre l'humanité! Nous sommes aux côtés de notre représentant Başakşehir’’, a twitté Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Cet arrêt de la rencontre est sans précédent puisque c’est la première fois qu'une rencontre de Ligue des Champions ne va pas à son terme pour un cas de racisme. La situation est encore plus exceptionnelle quand c'est un membre arbitral, donc sous l'autorité de l'UEFA qui aurait réalisé cet acte.

LOUIS GEORGES DIATTA