La décision du chef de l’Etat de lever la mesure d’interdiction de rapatriement des corps de personnes mortes de la Covid-19 est saluée par le Collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 (CRSD Covid-19), qui dit veiller à l’effectivité de la mesure.

‘’Ainsi, tenant compte de la forte demande de rapatriement de corps de nos compatriotes décédés de Covid-19 à l’étranger et sur la base d’avis motivés que nous avons recueillis, en ce qui concerne les conditions sanitaires, il sera désormais possible de procéder à ces rapatriements. J’ai donc instruit le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, en rapport avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale, de faciliter les rapatriements, pour les familles qui le souhaitent, dans le respect des conditions sanitaires requises’’.

Tels sont les propos du chef de l’Etat tenus avant-hier, lors de son deuxième message à la Nation lié à la pandémie de la Covid-19.

Le Collectif pour le rapatriement des sénégalais décédés de Covid-19 (CRSD Covid-19) se réjouit de cette décision, même si, aux yeux de ses membres, elle n’est pas venue à son heure, car les membres disséminés dans 35 pays à travers le monde avaient lancé l’alerte, depuis longtemps, pour régler cette ‘’question d’honneur’’.

Ainsi Ibrahima Tambédou, membre du collectif et résident en Allemagne, souligne qu’ils ne vont pas prendre pour argent comptant l’annonce du président Macky Sall. ‘’Il faut que cela soit clair. Nous allons veiller à ce que tous les corps soient rapatriés. Même s’il y a des personnes qui sont prêtes à déterrer les corps déjà enterrés, nous allons les accompagner dans ce sens. Nous ne voulons laisser aucun corps ici. Sur ce, nous allons collecter de l’argent pour venir en aide à ceux qui sont en train de vivre des difficultés financières’’, annonce-t-il.

Car il considère qu’ils n’ont gagné qu’une bataille et non la guerre. Parce que l’essentiel, pour eux, est de tout faire pour ramener tous les corps au Sénégal. De ce fait, toutes les familles qui respecteront les conditions bénéficieront de leur aide. ‘’Au-delà de tout, le collectif va continuer d’exister. Désormais, il va mener le combat pour que la diaspora évolue dans de bonnes conditions. Il ne faut pas perdre de vue que c’est la première fois dans l’histoire que la diaspora este l’Etat en justice. Désormais, le combat va continuer pour défendre l’intérêt de la 15e région qui est présente dans 35 pays’’, promet l’expatrié.

80 corps décomptés

Selon ses confidences, depuis le début de la pandémie, ils ont compté 80 corps, même si, entre-temps, beaucoup ont été enterrés dont deux proches du chef de l’Etat. ‘’Si tout se passe bien, les premiers rapatriements auront lieu le samedi prochain. Des discussions ont été entamées dans ce sens. Nous allons tenir une réunion ce soir (hier nuit), pour avoir une idée sur le nombre de corps dans les morgues, mais aussi voir comment faire pour aider ceux qui sont dans le besoin, à travers le fonds’’, confie-t-il.

Avant d’ajouter que toutes les conditions seront réunies pour les rapatriements. Déjà, les corps respectent les normes édictées par les autorités sanitaires. Ils sont enveloppés dans du zinc, avant d’être mis dans une caisse construite à cet effet. ‘’En Europe et aux USA, explique Ibrahima Tambédou, on n’a pas ce problème, mais juste quelques couacs dans des pays africains. D’ailleurs, c’est à cause de cela que la décision a pris du temps pour sortir. Ce serait vu de façon discriminatoire, si on laissait la diaspora américaine et européenne rapatrier leurs corps et laisser en rade celle africaine. Donc, finalement, tout pays qui respectera les conditions verra ses corps rapatriés. Maintenant, c’est aux consuls et ambassades de faire le reste du travail, autrement dit, de voir si les conditions seront respectées’’.

En Espagne, les 2 cas de décès liés à la pandémie enterrés sur place

En Espagne, par contre, il n’y a eu que 2 cas de décès liés à la pandémie Covid-19, en fin mars et début avril. Pour chacun de ces deux cas, les familles ont accepté sans problème l’enterrement sur place. Selon l’ambassadrice du Sénégal dans ce pays, les autorités sénégalaises les ont accompagnées et aidées, en supportant entièrement les frais d’inhumation. De l’avis de Mariame Sy, ils ont été enterrés dans des carrés réservés aux musulmans, dans le respect total du rite islamique.

‘’Pour les autres cas de décès non liés à la pandémie, ceux qui ont souhaité rapatrier les corps ont reçu des autorités consulaires l’assistance qu’il faut et les documents nécessaires. Ils ont aussi jusque-là bénéficié des aides Covid-19 du gouvernement sénégalais qui s’élèvent à 2 000 euros par personne décédée’’, a précisé la diplomate jointe par ‘’EnQuête’’.

CHEIKH THIAM