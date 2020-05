Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a présenté, hier, un plan de déconfinement progressif prévoyant une possible reprise du sport de haut niveau à partir du 1er juin prochain, à huit clos. Une bonne nouvelle pour Liverpool de Sadio Mané, qui pourrait valider son titre de champion d’Angleterre à la fin de la saison, qui reste neuf journées à disputer.

Le vœu des dirigeants du football anglais de terminer la saison est en train, petit à petit, de se réaliser. Hier, le gouvernement britannique a pris une décision allant dans le sens de favoriser la reprise des activités sportives de haut niveau. Selon Sky Sports, les autorités anglaises sont d’accord pour un redémarrage des compétitions sportives professionnelles. Mais ce retour sur les terrains ne peut se faire qu’à partir du 1er juin prochain.

Cette décision du gouvernement donnera le sourire à Sadio Mané et aux Reds qui espèrent, depuis deux mois (le 13 mars dernier, date de suspension de la Premier League) un vent favorable à la reprise du championnat pour valider leur titre de champion d’Angleterre. Liverpool (1er, 82 pts) était bien parti pour reconquérir le sacre, trente ans après son 18e titre en 1990. Les hommes de Jurgen Klopp ont dominé la Premier League de la tête et des épaules avec 25 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City (2e, 57 pts). Mais la pandémie prenant progressivement de l’ampleur en Europe, a contraint les dirigeants anglais à mettre à l’arrêt la compétition, qui entamait sa 29e journée.

Cependant, selon Sky Sports, la deuxième étape de la feuille de route, présentée hier par le Premier ministre Boris Johnson, prévoit de ‘’permettre aux événements culturels et sportifs de se dérouler à huis clos pour la diffusion, tout en évitant le risque de contacts sociaux à grande échelle’’. Si les autorités britanniques envisagent l’ouverture prochaine des lieux publics comme les salles de cinéma ‘’au plus tôt le 4 juillet’’, il n’en est pas le cas, pour l’instant, des places recevant énormément de monde comme les stades de football. ‘’Certains lieux qui, par leur conception, sont bondés et où il peut s’avérer difficile de mettre en place une distanciation, ne pourront toujours pas rouvrir, en toute sécurité à ce stade, ou ne pourront s’ouvrir en toute sécurité que partiellement’’.

Watford d’Ismaïla Sarr contre la relégation

Cette semaine sera cruciale pour le football anglais. A la suite de la déclaration de Boris Johnson sur le plan de déconfinement progressif, les clubs de Premier League se sont réunis pour échanger sur la possibilité d’une reprise du sport de haut niveau, à huis clos. Selon le rédacteur en chef de Sky Sports, Bryan Swanson, ‘’l’accent était mis sur un retour à la l’entrainement en petits groupes. Mais les clubs savent qu’ils ont besoin d’une nouvelle approbation du gouvernement pour ce faire’’.

En attendant d’avoir plus de détails sur le plan de reprise des compétitions sportives du gouvernement, les acteurs du football anglais vont tenir une série de réunions, les jours à venir, pour évoquer des questions relatives, par exemple, au vote sur le ‘’Project Restart’’ envisageant un retour à l’entraînement dès la semaine prochaine (18 mai) en vue de disputer les 92 matches restants pour finir la saison d’ici fin juillet, à huis clos et dans un nombre limité de stades.

Mais, d’ores et déjà, certains clubs, notamment ceux classés dans la deuxième moitié du tableau, ont émis des réserves quant à la tenue de matches à huis clos hors de leurs fiefs respectifs et surtout la déclaration de relégation à la fin du championnat. Il s’agit de six formations, Brighton, West Ham, Watford d’Ismaïla Sarr, Bournemouth, Aston Villa et Norwich, qui estiment qu’il serait injuste qu’il y ait des relégués alors que les 92 derniers matches pourraient se jouer sur terrain neutre à huis clos.

Le club de l’international sénégalais est sous la menace d’une relégation (17e, 29 pts, -17), à égalité de points avec le premier relégable, Bournemouth (18e, 27 pts, -18). Selon le président des Hornets, cette mesure ‘’pourrait mettre fin à un petit club comme Watford’’ en Premier League. ‘’Comment l'avenir à long terme des clubs peut-il être déterminé dans ces conditions fondamentalement modifiées ? Comment peut-il y avoir un semblant d'équité ? Pour écarter toutes les craintes et les préoccupations, c'est trop simpliste. Les 20 clubs doivent certainement convenir de la voie la plus juste à suivre pour terminer la saison’’, s’inquiète Scott Duxbury.

L'Uefa a demandé à toutes ses associations membres de présenter les propositions de redémarrage d'ici le 25 mai. L’instance dirigeante du ballon rond européen a exprimé son intention d’achever la Ligue des champions et la Ligue Europa le 27 mai.

LOUIS GEORGES DIATTA