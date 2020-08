Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, a visité, hier, des champs d’arachide et de riz dans la région de Kolda. Satisfait de l’état d’évolution des cultures, il a laissé entendre que ‘’le président Macky Sall veut faire du Sénégal une puissance agricole émergente’’.

Dans la région de Kolda, les cultures se portent bien. La campagne augure ainsi des lendemains prometteurs dans la plupart des domaines agricoles en montaison. En plus, la politique de la diversification des cultures est en marche dans la région. Ceci pour renforcer la sécurité alimentaire en milieu rural, dans ce contexte de Covid-19.

D’ailleurs, certains propriétaires de champs qui ont revu à la hausse leurs ambitions cette année, ont reçu un meilleur soutien de l’Etat. C’est pourquoi ils se disent déterminés à accompagner la volonté des autorités d’atteindre une autosuffisance alimentaire.

Ce qui est bien possible. ‘’Le Sénégal est en train de faire des pas importants dans le cadre de la modernisation de son agriculture, sous le magistère du président Macky Sall’’, soutient le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement, Moussa Baldé. Il l’a dit hier, au cours d’une visite dans des champs situés dans la commune de Guiro Yéro Bocar. Il a salué l’engagement des jeunes qui sont retournés en masse vers l’agriculture. ‘’J’ai constaté, cette année, que les jeunes sont retournés en masse à la terre. Des étudiants et des migrants de retour sont également revenus cultiver. Ce qui a considérablement augmenté le niveau des emblavures. A travers ce retour massif à la terre, les jeunes ont voulu répondre favorablement à l’appel du président de la République, Macky Sall, par le biais de mon ministère en charge de l’Agriculture qui entend faire de ce secteur vital le moteur du développement du Sénégal’’, s’est-il félicité.

Cela va contribuer à concrétiser le vœu du président Sall, selon le Pr. Baldé. ‘’La volonté du chef de l’Etat est de faire du Sénégal une puissance agricole émergente. De nombreux efforts sont consentis par l’Etat et ses partenaires, dans le cadre de la modernisation de l’agriculture et particulièrement la mécanisation. En effet, depuis son avènement à la magistrature suprême, Macky Sall a mis dans le monde rural environ 2 000 tracteurs. C’est peut-être 10 fois plus que ce qu’on a mis dans ce secteur, de l’indépendance à son arrivée au pouvoir’’, a-t-il avancé.

En termes de moissonneuses, le ministre de l’Agriculture de conclure que ‘’le président de la République a renforcé le parc de 20 % cette année, à cause de la pandémie, soit 19 moissonneuses’’. Pour lui, le Sénégal compte actuellement une centaine de moissonneuses réparties dans les zones d’intervention de la Saed et de la Sodagri.

NFALY MANSALY