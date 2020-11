A Dakar, les écoles ne présentent pas de gros problèmes pour un démarrage effectif des cours. L’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, fait la revue des mesures prises et des actions menées pour une rentrée sans accroc.

L’inspectrice d’académie de Dakar, Khadidiatou Diallo, renseigne qu’il n’y a plus de difficultés majeures au sein des établissements de la capitale. ‘’Nous avons vécu l’année scolaire pendant l’hivernage et nous avons travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Aujourd’hui, nous sommes là avec le plus gros des problèmes derrière nous. Nous pouvons dire que nous avons la chance d’avoir des écoles qui n’ont pas trop de difficultés pour une bonne reprise des enseignements-apprentissages’’. Les décisions prises ont permis de dégager une note d’orientation pour avoir, au moins, une année scolaire paisible et que tous les préalables soient mis en place.

Les autorités académiques, dit-elle, entendent continuer à construire ‘’un système éducatif beaucoup plus inclusif et beaucoup plus performant’’. C’est pourquoi le bilan des cinq priorités édictées l’année dernière, a été fait. Ainsi, le contexte de Covid n’a pas permis de tenir les engagements pris pour mettre en œuvre les cinq priorités.

‘’Nous avons également fait le bilan du plan de riposte par rapport à la pandémie et nous avons identifié les actions phares à mener pour l’année scolaire 2020-2021, par les différents programmes que nous avons au ministère. C’est comme l’éducation de base des jeunes et des adultes, l’élémentaire, l’éducation préscolaire, le moyen secondaire’’.

Les actions-phares à mener ont été identifiées. Elle précise qu’une feuille de route a été mise en place pour le pilotage, durant l’année scolaire 2020-2021. L’inspectrice souligne aussi que les établissements ont besoin d’être accompagnés. ‘’Nous avons mis en place des comités académiques pour le contrôle interne, qui vont aider à renforcer les capacités des acteurs. Avant d’aller punir les gens, les sanctionner pour des fautes commises, il faudra les accompagner’’, renseigne-t-elle.

Cette année, il y aura des campagnes de sensibilisation sur l’éducation aux valeurs. C’est la cinquième priorité. Khadidiatou Diallo est d’avis qu’elle est en perte de vitesse.

‘’La santé des élèves n’a pas été correctement prise en charge’’

‘’Pour la santé des élèves, nous pensons qu’elle n’a pas été correctement prise en charge et nous en faisons un point d’attention, parce que nous savons tous que si la santé des élèves est prise en charge comme il faut, cela pourrait permettre d’obtenir le maintien des élèves à l’école’’, dit-elle. Le ministère va aider à retravailler les textes, à les réactualiser pour qu’ils soient beaucoup plus efficaces et pertinents, afin de mieux prendre en charge toutes les difficultés.

L’inspectrice d’académie de Dakar d’ajouter que la pandémie leur a appris à travailler d’une autre façon. ‘’Malgré le respect des gestes barrières, nous nous sommes connectés et nous avons appris une autre façon de travailler. Ce que nous allons pérenniser, comme les visioconférences, l’apprentissage à la maison et à distance’’.

Pour elle, le numérique s’est imposé à eux, bien que cela ait toujours existé dans l’environnement. ‘’Nous n’étions pas conscients de tout l’apport que cela pouvait faire pour notre pilotage et nous l’avons réussi avec la gestion de la pandémie’’, souligne-t-elle.

Concernant la sensibilisation contre la maladie, elle prône le développement de nouvelles stratégies, de sensibiliser les élèves dont elle constate qu’ils ne portent plus le masque. A son avis, il va falloir continuer à être prudent, respecter les gestes barrières, pour que même si la Covid-19 s’en va, de bonnes habitudes demeurent comme le lavage des mains, la propreté.

Le point de discorde du protocole sanitaire reste le respect de la distanciation physique, dans un contexte de Covid où tous les élèves iront en classe. ‘’Lorsque nous devions ouvrir au mois de juin, franchement, nous ne maitrisions pas trop la maladie, nous avions eu trop peur. Il faut féliciter les autorités, leur clairvoyance qui a permis de mettre en place tous ces dispositifs. C’était au plus fort de la pandémie. Nous avons pu gérer ce moment en créant les conditions pour que la maladie ne se développe pas’’, se félicite-t-elle.

Ce qui a été retenu, c’est que tous les élèves viennent en classe, portent le masque, se lavent les mains, qu’on les surveille pour la distanciation dans la cour, dans la classe.

Pour le dispositif, elle déclare : ‘’Nous ne pouvons pas dire qu’il n’y aura pas de déficit, parce que l’Etat ne peut pas tout faire. Maintenant, nous allons mettre en place des stratégies. Les collèges et les lycées qui ont des ressources additionnelles vont s’y mettre. C’est certain que nous allons vers ça. Nous ne pouvons pas dire que l’Etat va donner tout à suffisance. N’oublions pas, c’est plus de 4 millions d’élèves qui reprennent le chantier de l’école. Nous allons voir s’il y a de gaps ou non’’.

Sur ce, elle annonce que le matériel a été reçu vendredi dernier. Dimanche, ils ont procédé à la répartition. Maintenant, elle invite les collectivités locales, les mairies et les communes à investir, afin de combler tout le gap. Mais le nettoyage est de mise. Ce qui est fondamental, dit-elle, est l’accueil des élèves dans un environnement sain. Ce qui, pour elle, doit toujours être le cas. ‘’Quand ils viennent, ils doivent être dans un environnement sain pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions‘’, note l’inspectrice d’académie de Dakar.

AIDA DIENE