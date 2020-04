Pendant que le nombre de cas d’infections au coronavirus issus de la transmission communautaire connaît une hausse exponentielle, ces derniers jours, certains Sénégalais se plaisent à voyager de ville en ville. Bravant ainsi l’interdiction du transport interurbain et participant grandement à la propagation du virus dans le pays. Pour contrecarrer ces déplacements clandestins, le préfet Mor Talla Tine durcit le ton et met en garde les réfractaires.

Certains Sénégalais semblent ignorer l’interdiction du transport interurbain édictée par les autorités administratives et territoriales du pays. Beaucoup d’entre eux continuent de voyager à leur aise, en passant par des voies aussi dangereuses qu’illégales. Ces voyageurs clandestins participent fortement à la propagation du coronavirus à travers le pays.

A Mbour, le préfet Mor Talla Tine a pris une résolution qui va dissuader les réfractaires enclins à contourner à la fois la loi et les voies légales. Ainsi, l’autorité départementale indique : ‘’Si on a interdit ces déplacements interurbains, c’est pour éviter que la maladie se propage dans le pays. C’est pour cette raison que nous allons renforcer le dispositif de sécurité au niveau de la police, de la gendarmerie et des agents de renseignement. Nous avons également ajouté à ces dispositions une autre mesure pour que toute personne arrêtée pour être entrée dans le département clandestinement, soit mise en quarantaine, parce que si on ne fait que des activités légales, on n’a pas besoin de passer par des voies clandestines.’’

A l’en croire, puisqu’on ne peut pas savoir si la personne est porteuse ou non du virus, ce qui semble plus juste, c’est de la conduire directement vers les lieux où les cas suspects sont confinés, pour la mettre sous surveillance pendant 15 jours. Et ‘’si après cette durée, il s’avère que la personne n’est pas infectée, elle sera alors libérée’’, fait-il savoir.

Dans la foulée, Mor Talla Tine renseigne : ‘’Pour cela, nous avons réfléchi pour voir par quelles pistes passer. Ainsi, a-t-il noté, l’information a été transmise à la police et à la gendarmerie. Nous allons également la partager avec nos autres homologues dont les territoires sont traversés par ces voyageurs clandestins, pour qu’ils puissent aussi prendre les mêmes dispositions, afin de contrôler réellement les déplacements des personnes, en cette période où les (cas) communautaires continuent de semer la terreur chez les populations’’.

D’ailleurs, selon l’autorité préfectorale, la gendarmerie et la police ont fait un travail important dans ce cadre. ‘’Ce travail a abouti à l’arrestation, par les services du commissariat urbain de Saly, du cerveau du réseau présumé clandestin du transport interurbain’’, a-t-il informé. Pour lui, ‘’cela veut dire que les services concernés sont dans cette posture de veille et je pense que nous allons continuer à œuvrer dans ce sens, pour que toute personne qui serait tentée de s’adonner à ce type d’activité clandestine puisse être dissuadée’’.

IDRISSA AMINATA NIANG