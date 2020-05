La Légion de gendarmerie du Centre-Ouest a mené des opérations d’envergure, pour faire respecter le couvre-feu, l’interdiction du transport interurbain et la circulation des motos-Jakarta. Cela leur a permis d’arrêter plus de 600 personnes, de saisir 3 000 véhicules, etc.

Pour dissuader ceux qui refusent de respecter les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, la Légion de gendarmerie du Centre-Ouest (LGCO) qui polarise les régions de Diourbel et de Thiès, a eu à mener des opérations d’envergure régionale. Les hommes du colonel Cheikh Sarr ont déployé un important matériel et mis à contribution un nombre impressionnant d’éléments. Cela a porté les fruits escomptés.

Au total, 677 personnes ont été interpellées, 3 010 véhicules et 677 motos immobilisés, et 650 kg de chanvre indien saisis.

Au niveau de la compagnie de Diourbel, selon nos informations, la brigade de Bambey a immobilisé 21 véhicules et 34 motocyclettes qui tentaient de braver les interdits, en empruntant des voix de contournement. Pour la compagnie de Thiès, les hommes du capitaine Babou Niane ont eu à immobiliser 1 097 véhicules et 447 motocyclettes. Dans cette zone, confient nos interlocuteurs, les hommes en bleu ont appelé la population à une franche collaboration, pour mieux barrer la route aux passagers clandestins qui constituent de probables porteurs de virus de la Covid-19.

Quant à la compagnie de gendarmerie de Mbour, lesdites opérations lui ont permis d’interpeller 773 personnes et d’immobiliser 892 véhicules et 187 motocyclettes.

Cependant, l’analyse des données, selon plusieurs sources de la gendarmerie, a révélé que l’axe Diourbel - Thiès a enregistré le plus grand nombre de violations de l’état d’urgence et de couvre-feu au niveau national.

Nos interlocuteurs renseignent qu’en marge de ces opérations, la grande maréchaussée continue de mener ses missions ordinaires de sécurisation des personnes et de leurs biens. C’est dans ce cadre, précisent nos sources, que la compagnie de Mbour, à travers ses brigades de Malicounda, Nianing et Mbour, a eu à effectuer une saisie totale de 650 kg de chanvre indien. Les 10 mis en cause dans cette affaire de trafic international de chanvre indien, ont été déférés au parquet de Mbour. Alors que les 4 véhicules qui leur servaient de moyens de transport ont été aussi immobilisés.

