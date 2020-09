Face aux souffrances et à la désolation des populations sinistrées, l’organisation Legs (Leadership, éthique, gouvernance et stratégie) Africa ne compte pas rester les bras croisés. Hier, la plateforme s’est voulue pragmatique, en lançant un appel à la solidarité nationale. Le premier jalon posé est le lancement d’une pétition, dont l’objectif principal est d’inviter les Sénégalais à faire preuve de générosité vis-à-vis des victimes des inondations.

‘’Cette manifestation de solidarité directe peut prendre la forme de deux options : d’une part, prêter son toit ou héberger les personnes victimes, en fonction de votre capacité et disponibilité ; d’autre part, contribuer par des vivres (achat de ravitaillements, mise à disposition de logistique de transport, soutien matériel, etc.’’, disent-ils.

...Mais pour l’organisation, l’accent est particulièrement mis sur la nécessité de mobiliser des lieux d’habitation, car il s’agit de la principale difficulté à laquelle font face les victimes déjà éprouvées par la morosité économique. A en croire les signataires, il s’agira ainsi de mobiliser les centaines de maisons non habitées dans la capitale ainsi que dans toutes les grandes villes, pour recevoir des familles sinistrées.

Pour Elimane Haby Kane, Président de l’organisation, cette réaction fait suite aux pluies enregistrées hier, alors que certaines populations souffraient déjà le martyre. ‘’Nous voyons à travers Dakar beaucoup d’appartements et maisons non occupés qu’il serait possible de mobiliser en faisant jouer la solidarité des propriétaires pour loger les familles actuellement en détresse’’, plaide M. Kane.