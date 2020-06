DEUXIEME NUIT D’ECHAUFFOUREES A TAMBACOUNDA

Excédés par le couvre-feu, les jeunes se rebellent

Hier et avant-hier nuit, jeunes et forces de l'ordre se sont livrés à de violents affrontements à Tambacounda. Il y a eu des arrestations.

La ville de Tambacounda est le théâtre d’affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, depuis 48 heures. Hier nuit, des échauffourées ont été notées partout, de Gourél Diadié au quartier Plateau. La principale revendication des manifestants est la levée du couvre-feu. Selon ces jeunes, il n'a plus sa raison d'être, sinon que de leur priver de leur liberté. Dans la ville, la police, la gendarmerie et l'armée sont mobilisées pour contenir ces jeunes déchaînés. Plusieurs arrestations ont été notées du côté des manifestants.

Cette manifestation est consécutive à celle de la veille au Camp Navetane. En effet, dans la nuit du 1er au 2 juin, vers 23 h, dans les artères du quartier, les éléments du commissariat central de Tambacounda, en patrouille dans la ville, ont trouvé des jeunes dans les rues dudit quartier. A la vue des limiers, certains jeunes ont couru se réfugier dans leurs maisons. D'autres ont attendu que les policiers retrouvent leur véhicule pour leur lancer des pierres. Les policiers ont riposté en tirant des grenades lacrymogènes. Et s'en est suivi un violent affrontement entre les deux parties.

Dans un premier temps, les policiers en sous-effectif se sont repliés pour attendre des renforts. A leur arrivée, les éléments du commissaire Diédhiou ont pu disperser ces nombreux jeunes déterminés à en découdre avec eux. Mais c'est surtout grâce à l'intervention du préfet du département que tout ce monde s'est calmé.

"On en a marre’’

"On en a marre ! On est fatigué de ce couvre-feu !", ont martelé les jeunes. Selon qui le couvre-feu a assez duré et n'est pas du tout pertinent, en cette période où on leur demande d'apprendre à vivre avec le virus. Ils estiment que le couvre-feu n'a plus sa raison d'être. En temps normal, ces jeunes restent dans les coins et recoins du quartier à boire du thé et à se divertir pour mieux apprivoiser la forte chaleur qui sévit à Tambacounda. Depuis que le président de la République a décrété cet état d'urgence, les jeunes ont perdu cette opportunité. Ils étouffent dans les maisons, sans possibilité d’aller prendre l'air. Car, disent-ils, "dès que nous pointons le nez dehors, nous sommes cueillis par les limiers et amenés au cachot" où ils passent la nuit.

Les manifestants disent ne rien avoir contre les forces de sécurité, mais qu’ils sont juste fatigués et agacés par le couvre-feu qui leur prive de leur liberté d'aller et de venir. Par conséquent, hier nuit, ils ont mis à exécution leur menace de ne plus respecter la mesure et d’en découdre avec les policiers.

Déjà, l’avant-veille, le commissaire divisionnaire central Ousmane Diédhiou avait regretté que ses éléments aient fait usage de grenades lacrymogènes, au lieu de gérer les choses avec tact pour ne pas envenimer la situation et faire sortir tout le monde. De ce fait, il demande à la population, surtout aux jeunes, de comprendre le véritable rôle des forces de l'ordre. "Nous sommes là pour protéger les biens et les personnes". Par conséquent, il précise que la police ne doit pas être perçue comme un ennemi. C'est dans ce sens qu'il a invité le délégué de quartier, l'imam et son adjoint autour d'une table pour trouver une solution à cet incident malheureux.

A en croire le commissaire, d'autres stratégies sont peaufinées par son service pour une bonne collaboration entre la police et la population.