Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les sapeurs-pompiers n’ont pas chômé. Avec 1 000 agents mobilisés, 48 ambulances et 6 corbillards dans les 14 régions, ils ont secouru plus d’un millier de personnes et évacué 150 corps sans vie suspects de Covid, entre mars et fin avril.

Très sollicités depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) ne chôment pas. Les chiffres de leurs interventions des mois de mars et avril en témoignent.

Selon les informations d’’’EnQuête’’, les hommes du général de brigade et commandant de la BNSP, Mor Seck, ont évacué, durant la période du 23 mars au 30 juin, à Dakar et à l’intérieur du pays, 150 corps sans vie suspects de Covid-19. Les uns ont été évacués des maisons à l’hôpital ; les autres de la morgue au cimetière. Il y a même eu un cas de mort suspect de Covid-19 à l’AIBD. Les défunts étaient âgés de 6 à 94 ans.

D’après nos informations, pour arriver à ces chiffres, au début, 370 gradés dont 35 officiers, 4 médecins et 96 infirmiers ont été mobilisés, ainsi que 48 ambulances et 6 corbillards. Ensuite, le personnel humain a été revu à la hausse, avec 1 000 éléments, du fait de l’augmentation des sollicitations.

Nos interlocuteurs poursuivent que l’essentiel des opérations de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) relatives à la gestion de la Covid-19, concerne le transport des corps sans vie au niveau local et ceux venant de l’étranger (domicile ou voie publique vers les structures sanitaires, de l’aéroport ou vers les lieux d’inhumation, selon l’arrivée des corps de l’étranger ou non), le transport des malades testés positifs à la Covid-19 entre les différentes structures sanitaires et le renforcement des centres de traitement pour la prise en charge des cas asymptomatiques.

Pour ce dernier, confient nos sources, deux ambulances et 8 infirmiers ont été mis à la disposition du centre de Guéréo. De même, 2 ambulances et 8 infirmiers ont été détachés au centre de traitement de Thiès.

Durant cette même période, les soldats du feu sont sortis pour secourir des victimes pendant le couvre-feu. Selon nos informations, 1 983 personnes ont été secourues. DE plus, 764 pour les malades à domicile, 568 pour grossesses à terme et 651 pour autres interventions, à savoir les accidents divers ou domestiques.

Toujours selon nos informations, le groupement d’incendie et de secours (GIS) n°2, qui regroupe les casernes des régions de Thiès et de Diourbel, a géré 545 cas. Le GIS n°4, regroupant les casernes des régions de Ziguinchor, Kolda et de Sédhiou, 390 cas et le GIS n°1, qui polarise toutes les casernes de la région de Dakar, a porté 357 secours. Les GIS n°3 (régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine), GIS n°5 (Saint-Louis, Matam et Louga) et GIS n°6 (Tambacounda et Kédougou) ont géré, respectivement 323, 226 et 142 cas.

CHEIKH THIAM