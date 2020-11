Depuis la semaine dernière, les usagers de la route Tamba - Bakel ont la peur au ventre, quand il s'agit d'emprunter cet axe. La faute aux coupeurs de route qui ont fini d'y semer la terreur.

En effet, la semaine précédente, à deux reprises, des personnes ont été blessées et dépossédées de leurs biens. La dernière attaque date du jeudi 5 novembre, aux environs de 13 h. Comme à l'accoutumée, des voyageurs ont quitté leur village pour un autre bourg et sont tombés nez à nez avec les malfaiteurs, à mi-chemin entre Laminia et Elimalo, deux villages de la commune de Sadatou, dans le département de Bakel.

Ils ont été totalement dépossédés de leurs biens par les assaillants. Plusieurs blessés ont été dénombrés parmi les voyageurs et acheminés au poste de santé de Lamina. Mais il n’y a eu aucune perte en vie humaine.

Un peu plus tôt ce même jour, vers 8 h, entre Samba Colo et Goudiri, une autre attaque a été perpétrée par une autre bande de malfaiteurs. A en croire les habitants de ces contrées, cette situation n'est pas nouvelle. Ces attaques sont devenues monnaie courante sur l'axe Tamba - Bakel, dans des endroits comme Goumbeli, Dianké maha, Sadatou et Laminia.

Toutes ces agressions ont fini d’installer la peur dans le cœur de ces populations. Elles n’osent plus voyager ou le font avec appréhension. Elles en appellent aux autorités administratives et locales à prendre en charge cette situation d'insécurité, afin qu'elles puissent vaquer tranquillement à leurs occupations, sans risque de se faire agresser. "Cette zone est dans l'insécurité totale, nous interpellons le maire et toutes les autorités de la zone à prendre des dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité des habitants. Nos biens sont volés, nous sommes agressés et jusqu'à présent, rien n'a été fait pour nous venir en aide", fulmine Aliou Badara Sadia Cissokho.

La brigade de gendarmerie de Goudiri met en œuvre tous les moyens pour sécuriser ce tronçon. Elle a installé des check-points un peu partout, pour dissuader les agresseurs. Des recherches sont aussi effectuées pour mettre la main sur ces bandes de malfaiteurs. Pendant ce temps, à la gare routière de Kotthiary, les voitures qui desservent Tamba et Bakel ont du mal à se remplir, constate un usager. Il faut dire que la frayeur est passée par là.

Boubacar Agna CAMARA (TAMBA)