"Aux âmes bien nées, la valeur d'un HOMME, n'attend point le nombre de ses années." "Nul n'est prophète chez soi." En s'appuyant seulement sur ces deux assertions que nous auront tellement ressassées avec nos maîtres au cours de notre apprentissage de la de Molière, on peut se réduire à accepter la véracité d'une telle conception morale qui ne cesse de s’enraciner dans une théorie réelle parce que factuelle ne méritant probablement pas le galvaudage, parfois désobligeant, dont elle fut pourtant victime en son temps et qu'elle continue de l'être.

Ce qui ne saurait se justifier toujours. Les cas des sénégalais de la Diaspora qui brillent de mille feux en dehors de leur pays d'origine, continuent de faire florès partout à travers le monde. Khady Djibril Ndiaye est pilote de ligne et instructeur en aviation aux Etats-Unis. La Sénégalaise s'est donnée les moyens de rendre réel son rêve de gamine de Dakar de piloter un avion. Rama Yade, Sibeth Ndiaye, Souleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf, Magueye Seck, pour ne citer que ceux-là, qui continuent de monayer leurs talents en dehors de leur sphère naturelle, est plus qu'écoeurant, déshonorant même. Ces esprits brillants sénégalais qui auront préfèré fuir leur pays de coeur et d'esprit, ne l'auront pas fait de gaieté de cœur, c'est tout simplement parce qu'ils auront été confrontés à un système politique désuet dont ils ne s'y reconnaîtraient jamais.

Le culte du patriotisme, du savoir et de l'honneur ne fait plus rêver, tué depuis longtemps par le culte du moi par l'avoir, le pouvoir et la gloire par la ruse sur fond de tortuosité politique politicienne. Une vraie ligne droite étant le plus court chemin d'un point à un autre. Tel est le pire constat alarmant auquel les dignes fils et filles de ce pays font face tous les jours, comme un effet boomerang auquel ils ont toute la peine du monde à s'en débarrasser, la mort dans l'âme. Le Sénégal est devenu malheureusement un pays où le culte du mérite du savoir a été relégué au second plan laissant la place à celui du déshonneur, de l'inculture, du voyeurisme. Le cas de la petite par l'âge 17 ans seulement mais ô! Combien grande par ses prédispositions et aptitudes intellectuelles, RAHMA SOKHNA NDAO, pour ne pas la nommer, m'aura finalement plongé dans une pantoisité sans précédent sur la façon dont nos dirigeants politiques, réfractaires au savoir, continuent de traiter nos rares brillantissimes espoirs de l'intelligentsia de demain.

De 2016 à 2017, cette fierté sénégalaise court derrière une possibilité de pouvoir rencontrer Monsieur le Président de la République, Macky Sall, sans succès. En 2016 avec le consulat du Sénégal à Washington DC et en 2017 avec l'ambassadeur Babacar Diagne, sans succès. Serigne Mbaye Thiam tout comme Seydou Guèye, auront tous les deux été même saisis, selon ses parents. Nul n’est plus méritant que Rahma qui non seulement a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique avec son empreinte qui y figurera pour l’éternité mais continue de briller dans l’humilité.

Elle, qui aura été sélectionnée parmi les 5O jeunes qui font bouger le Sénégal. Coptée très tôt par Moustapha Guirassy, comme professeur honoraire à l'Institut africain de management (IAM), RAHMA qui est une protégée d’Amy Sarr Fall, était l’invitée de cette dernière au forum pour l’éducation à Paris en tant que speaker. Étaient présentes à ce forum, d’imminentes personnalités venant de partout à travers le monde, à l’instar de Souleymane Bachir Diagne , le Président de HEC Paris, la présidente de l’université américaine de Paris pour ne citer que ceux-là.

Cerise sur le gâteau, comme si la brillante RAHMA ne voulait pas se limiter à une simple citoyenne ordinaire du monde. Elle persistait toujours dans sa quête insatiable vers l'excellence. C'est ainsi qu'elle sera élevée au rang de decen Decori, diplôme d'honneur, élève d'honneur distinguée et prix présidentiel. En plus des prestigieux collèges américains qui l'ont acceptée, elle a également été acceptée au global program de NYU, c’est à dire toutes ses 12 universités á travers le monde.

Rahma Ndaw, en guise de conclusion, une surdouée américaine et de parents tous d'origine sénégalaise, est une force tranquille que rien ne perturbe. Droite dans ses bottes pour relever un grand défi, celui de sortir l'homme noir et le continent africain de l'ornière de la pauvreté, de l'ignorance et de la dépendance pour enfin faire redorer le blason à un continent longtemps meurtri par son passé douloureux : esclavage, colonisation et néocolonialisme. Que ces éternels damnés de la terre, respirent enfin le vent de la liberté !

Madame Aissata Sall et Monsieur Ousmane Ndao, les parents de Rahma, remercient le peuple sénégalais pour son soutien indéfectible à l'endroit de leur fille et l'exhorte à davantage formuler des prières pour le plein accomplissement de Rahma pour le parachèvement de tous ses ambitieux projets au service de l'humanité.

Par Ndiapaly Gueye,

journaliste indépendant, diplômé de la

défense language Institute (DLI) et de la

Défense information school (DINFOS) États-

Unis d'Amérique. Email : ndiapalygueye@yahoo.fr