Le verdict est tombé ! Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé 4 matchs ferme de suspension à Angel Di Maria (32 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! L'ailier du Paris Saint-Germain est sanctionné pour son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors du dernier clasico houleux entre le PSG et Marseille (0-1).

La sanction prenant effet mardi prochain, Di Maria jouera contre Reims (dimanche) mais manquera les matchs de championnat contre Angers, Nîmes, Dijon et Nantes.