Liberation Hissene Habre

L'Association tchadienne pour la paix et la promotion des libertés (ATPL) s’est réjouie de ‘’la libération’’, ce lundi 6 avril, de l'ancien président du Tchad Hissène Habré. A travers un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’ATPL, qui dit œuvrer pour la paix et la promotion des libertés au Tchad, a demandé au président Macky Sall de lui accorder la grâce.

‘’L'ATPL apprécie à sa juste valeur cette décision courageuse et salutaire prise par Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Après un procès agité et fortement contesté par une large partie de l'opinion tchadienne et internationale, l'élargissement, aujourd'hui, du président Habré pour raison humanitaire, n'est que justice et contribuera, à n’en pas douter, à consolider la paix au Tchad’’, souligne-t-on dans le communiqué.

Et d’ajouter : ‘’L'ATPL salue cette décision du gouvernement sénégalais et renouvelle toute sa confiance en la justice sénégalaise. Nous appelons Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président la République du Sénégal, à tourner la page de cette tumultueuse affaire, en accordant la grâce à l’ancien président tchadien’’.