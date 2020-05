Le DG de l’Agence sénégalais de presse (APS) refuse de se soumettre aux décisions de son ministère de tutelle de réintégrer les deux employées qu’il avait licenciées. Ainsi, depuis 3 mois, 4 travailleurs de l’agence, dont le secrétaire général du Synpics, sont privés de salaire.

La rocambolesque histoire de licenciement de deux employées à l’Agence de presse sénégalais (APS) ayant conduit à la suspension du secrétaire général du Synpics, est loin de connaitre son épilogue.

En effet, malgré la médiation du ministère de la Communication pour la réintégration de Yaye Fatou Mbaye Diagne et de Fatou Diop Wade, le directeur campe sur sa position. A en croire Yaye Fatou Mbaye Diagne, le directeur refuse toujours d’appliquer les conclusions issues de la médiation du ministère de tutelle. Pire, depuis des mois, informe-t-elle, 4 employés de l’APS dont le secrétaire général du Synpics sont privés de salaire. ‘’Lorsque le problème est survenu, notre ministre de tutelle, Abdoulaye Diop, s’était impliqué et il avait appelé à une médiation pour régler l’affaire.

Il y a eu, à cet effet, des rencontres de négociation et au bout de deux mois, on est parvenu à un protocole d’accord. On a ensuite remis les documents demandés au DG qui devait prendre la décision pour notre réintégration. Il avait donné un délai de trois jours pour le faire. Nous avons attendu un mois sans ses nouvelles. Finalement, c’est le secrétaire général du ministère qui nous a appelées pour nous faire savoir que le DG n’a pas voulu respecter ses engagements et qu’il faisait du dilatoire’’, raconte l’ancienne Cheffe du Service commercial de l’APS Yaye Fatou Mbaye Diagne.

‘’Le ministre a été informé de la situation, parce que c’est lui-même qui avait demandé la médiation. Mais aujourd’hui, le directeur persiste toujours dans sa décision et nous sommes retournés à la case de départ. Maintenant, la balle est dans le camp du ministre. Nous lui demandons d’agir, car trois mois sans salaire, c’est trop difficile, surtout en cette période de pandémie et de ramadan, pour nous qui sommes des responsables de famille’’, insiste-t-elle.

Madame Diagne informe, en outre, que le troisième collègue privé de salaire est un journaliste affecté par le DG à Louga. A l’en croire, deux jours après l’affectation, le DG a demandé au journaliste d’aller faire la passation de service. Mais celui-ci n’a pas pu le faire, ses frais de transport n’étant pas encore disponibles au niveau de la comptabilité de l’agence. Ainsi, il a été surpris de constater, une fois à Louga, que son salaire a été coupé par le DG.

Il s’ajoute à ces trois employés privés de salaire le secrétaire général du Synpics, à cause de sa suspension. A rappeler que Bamba Kassé a été suspendu pour avoir soutenu ses collègues et ce, en tant que syndicaliste. Une sanction qui, selon lui, n’existe pas dans le Code du travail. ‘’Le DG de l’APS a suspendu les salaires de quatre employés. Deux employées qu’il a licenciées abusivement et deux autres employés dont le secrétaire général du Synpics qu’il a suspendu. Or, la suspension n’existe pas dans le Code du travail sénégalais. C’est d’ailleurs ce qui explique que des plaintes sont déposées sur la table de la justice, afin de mettre un terme à cette anarchie’’, éclaircit le secrétaire général du Synpics joint par ‘’EnQuête’’.

Nous avons essayé, en vain, de joindre le directeur général de l’APS pour avoir son avis.

AIDA DIENE