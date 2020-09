Les stagiaires de la Chambre de commerce de Dakar, licenciés par le secrétaire général Mbaye Chimère Ndiaye, ont saisi la justice pour que leurs droits soient rétablis. Ils ont le soutien du syndicat des travailleurs qui dénonce un abus de pouvoir du SG.

Les 4 stagiaires de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD) licenciés, crient leur ras-le-bol. En conférence de presse hier, les camarades de Moctar Ndiaye ont dénoncé une injustice qu’ils disent subir de la part de leur secrétaire général Mbaye Chimère Ndiaye. Ils l’accusent d’avoir rompu leur contrat pour recruter à place ses proches et parents.

‘’Ce qui se passe au niveau de la Chambre de commerce est une pure injustice. Nous travaillions là-bas depuis 3 ans et nous effectuions nos tâches normalement comme tous les agents. Nous faisions même des heures supplémentaires sans être payés. Mais l’actuel SG s’est levé un bon jour et a arrêté nos contrats sans aucun motif valable’’, regrette Moctar Ndiaye, l’un des stagiaires licenciés.

Furieux de cette situation, il ajoute : ‘’Si on avait arrêté les contrats pour nous dire qu’il y avait un déficit financier, on pourrait comprendre. Mais il nous a licenciés pour nous remplacer par ses parents et proches. Aujourd’hui, si nous sommes licenciés, c’est juste parce que nous ne faisons pas partie de la famille du SG. Le fait de ne pas appartenir à sa famille est donc un délit. C’est ce que nous dénonçons et nous voudrions que les autorités réagissent pour qu’on rétablisse nos droits.’’

Soutenu par les syndicalistes de la chambre, sous la houlette du délégué des travailleurs de ladite chambre, El Hadj Habib Diawara, les stagiaires disent avoir déjà saisi la justice pour que leurs droits soient rétablis. Monsieur Diawara dénonce la gestion du nouveau SG de la chambre qui, selon lui, divise les agents de la boîte en choisissant de ne travailler qu’avec ses anciens soutiens. Il l’accuse aussi de violer les lois de l’institution avec des licenciements abusifs et de sanctionner des agents sans motifs. ‘’Nous dénonçons l’injustice qui plane dans la gestion de la CCIAD. Depuis que Mbaye Chimère Ndiaye a été nommé SG, on ne vit que de l’injustice.

Il veut travailler avec seulement l’équipe qui le soutenait pour éjecter le feu SG Alé Mboup. Il vient de licencier sans préavis et sans motif valable des pères de famille qui se sont sacrifiés, depuis deux ans, pour la bonne marche de la chambre. Ils n’ont commis comme unique erreur que le fait de ne pas appartenir à sa famille ou à ses proches. Il n’y a aucune autre justification valable à leur licenciement. C’est pourquoi, en tant que délégué des travailleurs de la chambre, j’en fais mon combat personnel pour que ces pères de famille soient rétablis dans leur droit.’’, martèle Habib Diawara.

Avant de poursuivre : ‘’Personnellement, j’ai été sanctionné par une affectation au service de la documentation pour ne rien faire, alors que je travaillais au port, depuis plus de 12 ans. C’est inadmissible de vouloir réduire des gens au néant, juste parce qu’ils ne font pas partie de tes bras droits.’’

En outre, le délégué des travailleurs renseigne que les stagiaires ont le soutien du Syndicat des travailleurs de la chambre affiliée à la CNTS/FC qui a d’ailleurs saisi la justice pour attaquer la décision du SG de la chambre Chimère Ndiaye, pour violation du code du travailleur. Le syndicat compte défendre l’argument selon lequel les travailleurs concernés ont fait plus de deux ans d’exercice à la chambre et ne doivent donc plus être considérés comme des stagiaires, mais comme des permanents. Leur licenciement est donc abusif.

ABBA BA