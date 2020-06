La direction des Grands moulins de Dakar (GMD) qui a introduit une demande de licenciement pour ses 8 délégués du personnel, n’a pas eu gain de cause. En effet, la requête adressée à l’Inspection régionale du travail de Dakar a été refusée.

Le Syndicat des travailleurs des Grands moulins de Dakar (GMD) gagne une bataille dans ‘’sa guerre’’ contre la direction, en particulier le directeur des ressources humaines, Pape Abdoulaye Djigal. Ce dernier s’insurgeait contre les travailleurs, dans une sortie récente, et leur refusait la liberté de se réunir en assemblée générale dans la cour de l’usine. Il leur déniait aussi le droit de s’organiser et de communiquer dans leur groupe WhatsApp.

De plus, les syndicalistes ont fait état de licenciements de quatre travailleurs ainsi que de la distribution de ‘’préavis transitoires à tous les délégués du personnel avec introduction d’une demande de leur licenciement à l’Inspection du travail’’ de Dakar.

Cette dernière requête n’a, cependant, pas été satisfaite, selon un document de l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar adressé aux GMD. La note a, en effet, pour objet de faire l’analyse des décisions portant refus d’autorisation de licenciement des délégués du personnel.

Pour motiver sa demande de licenciement, la direction des Grands moulins de Dakar a évoqué la diffusion élargie et continue d’enregistrement sur les réseaux sociaux et à l’intérieur de l’entreprise qui caractérise, dénonce-t-elle, une intention de nuire à la stabilité et à la tranquillité de l’entreprise, d’attenter à son image et de dégrader les conditions du dialogue social. Les GMD reprochent, entre autres, à l’administrateur du groupe WhatsApp, Idrissa Dia, son ‘’implication dans l’organisation et l’animation d’une réunion permanente, dénommée ’Assemblée générale GMD’ depuis le 9 mai 2020, au cours de laquelle les logo et dénomination sociale de l’entreprise sont utilisés sans autorisation préalable’’.

La direction des GMD estime ainsi qu’à travers cette plateforme, le mis en cause a une part active dans ‘’l’entrainement à la calomnie, l’encouragement à l’insulte, la promotion de l’insubordination à l’égard de la hiérarchie, l’incitation à la rébellion, la diffusion de fausses informations, la banalisation des propos racistes et la prolifération des menaces à l’endroit des encadrants et dirigeants de l’entreprise’’…

Un ensemble d’éléments jugés insuffisants par l’Inspection régionale du travail de Dakar. D’après cette institution, la direction des GMD n’a pas pu établir que les propos tenus par le mis en cause dans le forum ont été suivis d’actions mettant en péril la stabilité de l’entreprise où sont susceptibles de provoquer en son sein un climat insurrectionnel. L’inspection indique, en outre, que les Grands moulins de Dakar n’ont pas non plus prouvé que M. Dia soit à l’origine de l’utilisation du logo de l’entreprise dans le groupe.

Les services de l’inspection du travail n’ont pas cependant manqué de rappeler aux plaignants le contenu de l’article 1er de l’ordonnance n°01 2020 du 8 avril 2020 aménageant des mesures dérogatoires au licenciement et chômage technique durant la période de pandémie Covid-19. Ceci, indique-t-on dans le document, ‘’par dérogation aux dispositions des articles L 49, L 60 et L 214 du Code du travail durant la pandémie de la Covid-19 et dans les limites de temps et de la loi d’habilitation n°2020 13 du 2 avril 2020, tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur est nul et de nul effet’’.

Ainsi, souligne-t-on, l’employeur n’a pas été en mesure d’établir une faute d’une gravité telle qu’il rendrait impossible le maintien des relations de travail.

Ces motifs susmentionnés ont, par conséquent, conduit l’inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale a refusé les demandes de licenciement déposées par les GMD.