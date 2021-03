Licenciements

Il y a 79 travailleurs de l’hôtel King Fahd Palace qui ont été licenciés pour ‘’motif économique’’, d’après un communiqué de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS). ‘’Cette décision surprenante et pour le moins radicale, intervient malgré tous les sacrifices demandés aux travailleurs pour sauvegarder les emplois, à savoir : chômage technique, réduction des salaires de 50 %, rotation du personnel pendant plusieurs mois’’, rappelle-t-on.

Cela survient malgré la tenue d’une journée de réflexion sur l’emploi et la résilience dans l’industrie touristique durant la période post Covid-19 par la CNTS, pour trouver des solutions de sauvegarde des emplois. Des partenaires sociaux (Etat, travailleurs, employeurs) ainsi que d’autres acteurs de l’industrie touristique y avaient pris part. A cet effet, ‘’une déclaration avec plusieurs recommandations allant dans le sens de la sauvegarde des emplois a été faite’’.

...‘’Cette déclaration avait trouvé un écho favorable auprès des autorités de tutelle qui ont reçu instruction pour la signature d’un pacte national de stabilité sociale et de relance du secteur du tourisme et des transports aériens. Autant d’initiatives qui, ajoutées au soutien du gouvernement au secteur, à savoir : la remise et la suspension d’impôts, le différé de paiement d’impôts et de cotisations sociales, l’appui direct, le remboursement de crédits TVA dans des délais raccourcis ainsi que la mise à disposition d’une enveloppe financière de près de 50 milliards, devaient nous éviter une pareille situation, au moins jusqu'à l’épuisement de toutes les stratégies de relance’’, lit-on dans la note.

La CNTS, centrale majoritaire au sein de cet établissement, dit ne pouvoir accepter une telle décision et demande à la direction du King Fahd Palace d’y surseoir et d’ouvrir des concertations avec les syndicats et les représentants des travailleurs. Elle reste également solidaire de tous les travailleurs dans la même situation.