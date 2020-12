Poussé vers la sortie une nouvelle fois en janvier, Philippe Coutinho ne devrait pas faire de vieux os au Barça. Si son rendement reste décevant, c'est surtout pour une raison financière que le club catalan souhaite s'en débarrasser au plus vite.

Si le FC Barcelone se trouve dans une situation financière très compliquée, il peut s'en prendre à lui-même. Depuis l'été 2017 et la vente forcée, et non programmée, de Neymar au PSG pour 222 M€, c'est une succession de mauvais choix qui a été réalisée sur le marché des transferts, avec des joueurs achetés une fortune pour un rendement largement insuffisant. On pense bien sûr aux deux éléments les plus chers jamais achetés par le club catalan que sont Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Et le Brésilien n'a pas fini de peser sur les finances du Barça.

Recruté pour 120 M€ + 40 M€ de bonus en janvier 2018, le milieu offensif de 28 ans est la recrue la plus chère de l'histoire du club. À cela s'ajoutent les 13 M€ de son colossal salaire annuel. L'amortissement de son transfert est encore loin d'être achevé (encore 50 M€ en 2021) et le Barça a pu constater à regret que le prêt au Bayern Munich la saison passée n'avait pas abouti à la levée de l'option d'achat de 120 M€. Pas fous, les Bavarois...

Un bonus à éviter...

Il y a quelques jours, le média catalan Ara expliquait que la direction barcelonaise avait décidé de placer le joueur sur la liste des transferts lors du mercato hivernal, histoire d'alléger, si possible, la masse salariale. Mais ce n'est pas uniquement le salaire que le Barça souhaite éviter de payer. Comme le révèle le journal Sport, l'un des bonus insérés dans le transfert par Liverpool pourrait bientôt se concrétiser. En effet, le Barça devra payer 20 M€ supplémentaires aux Reds lorsque Philippe Coutinho atteindra la barre des 100 matches disputés avec les Blaugranas.

Aujourd'hui, le nombre de matches joués s'élève à 90. Plus que 10 et ce sont 20 M€ qui s'envoleront. Ce n'est pas rien, bien au contraire, pour le Barça, aux finances clairement dans le rouge. Depay n'a pas pu être acheté l'été dernier pour une somme dans ces eaux-là, c'est dire... Est-ce aussi cette raison qui explique la plus faible utilisation du Brésilien dans la rotation ces dernières semaines ? Le Barça semble en tout cas prêt à tout faire pour éviter de payer ce bonus qui tombe mal.

