Génération Foot a perdu encore, hier, sur sa pelouse, sur le score de 2 buts à 1 contre Dakar Sacré-Cœur. Cette cinquième défaite à domicile précipite les Grenats à la dernière place du classement, avec seulement 9 pts au compteur.

Les choses vont de mal en pis pour le champion du Sénégal en titre. Génération Foot a encore rechuté sur son terrain, hier, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. La victoire (1-0 contre Guédiawaye FC) en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi dernier, n’a pas inspiré les Grenats qui ont perdu face à Dakar Sacré-Cœur sur le score de 2 buts à 1, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao.

Cette cinquième défaite à domicile est lourde de conséquence pour les Académiciens qui se retrouvent à la dernière place du classement, à égalité de points (9) avec le Cneps Excellence, qui se hisse à la 13e position. Le club thiessois n’est plus lanterne rouge, grâce à son match nul, hier, contre l’US Gorée (11e, 11 pts).

Par contre, le Stade de Mbour est sorti de la zone de relégation, à la suite de son match nul (0-0) sur le terrain de l’AS Pikine. Les Mbourois occupent la 12e place, à une petite unité du premier relégable (10 pts), Cneps Excellence. Les Pikinois stagnent à la 5e position, avec 14 pts.

DSC et AS Douanes se rapprochent de TFC

Les grands bénéficiaires de la 10e journée sont Dakar Sacré-Cœur (DSC) et l’AS Douanes. L’Académie de la Sicap et les Gabelous, qui comptent le même nombre de points (18), ont remporté leurs matches respectifs en déplacement, hier, et se rapprochent à six longueurs du leader Teungueth FC. DSC est allé battre sur son terrain Génération Foot (2-1) dans le duel des Académiciens. Alors que les Douaniers ont défait le Casa Sport (8 », 12 pts) sur sa pelouse sur le score de 1 but à 0. Le club de Rufisque n’a pas su conserver son avance de huit points sur ses poursuivants, acquise la journée précédente. TFC a concédé le nul (1-1) face à Niary Tally, hier, au stade Ibrahima Boye de Ndiarème.

Le derby de la Petite Côte opposant Mbour Petite Côte et Diambars de Saly n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées en bons voisins sur le score paritaire de deux buts partout. Néanmoins, le public a vécu une partie plaisante avec beaucoup de buts (quatre au total). C’est les Académiciens qui profitent le mieux de ce point du nul. Car les hommes du coach Boubacar Gadiaga sont passés du 7e au 6e rang avec 12 pts. Par contre, Mbour PC a perdu une place et occupe désormais la 10e place (11 pts), à égalité de points avec l’US Gorée (11e).

Résultats Ligue 1 – 10e journée Jaraaf - Ndiambour 0-1 Génération Foot - Dakar Sacré-Cœur 1-2 Casa Sport - AS Douanes 0-1 Cneps Excellence - US Gorée 1-1 Mbour PC - Diambars 2-2 Niary Tally - Teungueth FC 1-1 AS Pikine - Stade Mbour 0-0 Ligue 2 – 10e journée Amitié FC - Renaissance Dakar 1-0 Thiès FC – Guédiawaye FC 0-1 Duc – Linguère 1-0 US Ouakam - Jamono Fatick 2-1 EJ Fatick - Keur Madior 3-3 Sonacos - Port 4-1 Lundi Stade Caroline Faye 17h Demba Diop Africa Promo Foot

LOUIS GEORGES DIATTA