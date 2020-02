La 11e journée de Ligue 1 mettra aux prises le leader, Teungueth FC, au champion du Sénégal en titre, Génération Foot, et lanterne rouge du classement, ce samedi au stade Ngalandou Diouf.

Quand l’actuel leader du championnat rencontre le champion en titre, cela suscite de l’intérêt chez les amateurs du ballon rond. Surtout que le tenant du titre est la lanterne rouge du classement. Dans le choc des extrêmes, ce samedi, Teungueth FC (1er, 24 pts) reçoit Génération Foot (14e, 9 pts), au stade Ngalandou Diouf (17 h), pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le club de Rufisque occupe le fauteuil de leader depuis la 4e journée. Alors que l’Académie de Déni Birame Ndao gît au fond de la zone de relégation, à l’issue du tour précédent.

Les hommes du coach Youssoupha Dabo ont été ralentis dans leur course par Niary Tally qui les a contraints au nul (1-1) le week-end dernier, alors qu’ils venaient d’être éliminés en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par Jamono Fatick (1-1, 3 tab 4). Cette fois, Aboubacrine Sall et ses coéquipiers veulent renouer avec la victoire sur leur terrain et essayer d’accroître leur avance sur leurs poursuivants.

Mais ce match dégage aussi un relent de revanche pour les Rufisquois. Sur leurs 5 confrontations en Ligue 1, ils ont perdu trois fois, concédé un nul et remporté une seule victoire face aux Grenats. En plus, les Académiciens leur avaient infligé une raclée lors de leur dernière rencontre en championnat, la saison dernière, sur le score de 4 buts à 0 au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao.

Même si Teungueth FC part avec la faveur des pronostics, Génération Foot pourrait marquer un grand coup sur le terrain du leader. N’ayant plus remporté la moindre victoire depuis plus de deux mois (5 défaites et 3 nuls), les Grenats pourraient sortir de la zone rouge en cas de succès et relancer leur saison.

AS Douanes à l’assaut du Jaraaf

L’AS Douanes (3e, 18 pts, +4) reçoit le Jaraaf de Dakar (4e, 14 pts) en ouverture de la 11e journée, ce samedi, au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Galvanisés par leur victoire (0-1) sur le terrain du Casa Sport le week-end dernier, les Gabelous voudront poursuivre cette dynamique victorieuse face au club de la Médina. Alors que les Médinois, défaits (0-1) la journée passée à domicile par le Ndiambour de Louga, veulent se racheter. Mais les matches entre les Douaniers et les ‘’Vert-Blanc’’ de ces trois dernières années sont en général très serrés. Leurs rencontres sont à chaque fois sanctionnées par des scores étriqués, avec deux victoires pour le Jaraaf sur le même score (1-0) et un seul succès pour l’équipe douanière (2-1). Ils ont fait quatre matches nuls.

Le même jour au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Dakar Sacré-Cœur (2e, 18 pts, +6) accueille l’AS Pikine (5e, 14 pts). Vainqueurs du duel des Académiciens face à Génération Foot, dimanche dernier à Déni Birame Ndao, le club de la Sicap avait réduit de deux points son retard sur le leader du championnat. Les hommes du coach Hassane Fall vont donc essayer de s’imposer à nouveau devant les Pikinois et espérer un faux-pas de Teungueth FC pour se rapprocher davantage de lui.

Toutefois, l’AS Pikine voudra mettre fin à la traversée du désert (2 nuls et 1 défaite en 3 matches) en faisant tomber DSC. Mais Diambars de Saly (6e, 12 pts) compte sur une défaite des banlieusards pour se hisser un peu plus haut. Les Académiciens de Saly jouent contre Niary Tally (9e, 12 pts) au stade Fodé Wade.

A Louga, le Ndiambour (7e, 12 pts), tombeur (0-1) du Jaraaf la semaine dernière, accueille Mbour Petite Côte (10e, 11 pts). Le Stade de Mbour reçoit le Cneps Excellence (13e, 9 pts) de Thiès, au stade Caroline Faye, ce dimanche. Alors que le Casa Sport (8e, 12 pts) se déplace sur le terrain de l’US Gorée (11e, 11 pts), le même jour.

Programme Samedi Stade Ibrahima Boye 17h AS Douanes - Jaraaf Stade Amadou Barry 17h Dakar Sacré-Cœur - As Pikine Stade Fodé Wade 17h Diambars - Niary Tally Stade Ngalandou Diouf 17h Teungueth FC - Génération Foot Dimanche Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Mbour PC Stade Caroline Faye 17h Stade Mbour - Cneps Excellence Stade municipal de Mbao 17h US Gorée - Casa Sport LIGUE 2 – 11e JOURNEE Samedi Alassane Djigo 17h Renaissance Dakar - Sonacos Stade Massène Sène Jamono Fatick - Thiès FC Dimanche Stade Lat Dior 17h Africa Promo Foot - US Ouakam Stade Fodé Wade 17h Keur Madior - Amitié FC Stade Ngalandou Diouf 17h Port - Duc Stade Mawade Wade 17h Linguère - Demba Diop FC Stade Ibrahima Boye 17h Guédiawaye FC - EJ Fatick

LOUIS GEORGES DIATTA