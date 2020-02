Le champion en titre, Génération Foot, en difficulté, tentera de renverser la vapeur, ce dimanche, lors de la réception de Diambars de Saly, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

La 12e journée de Ligue 1 est une affaire de centres de formation. Il s’agit notamment du choc entre Académiciens, opposant Génération Foot (14e, 9 pts) à Diambars de Saly (7e, 13 pts). Les deux formations se retrouvent pour la 5e fois dans le championnat d’élite. Chacune d’elles a enregistré une victoire, lors de la saison 2017-2018. Les Grenats ont infligé une lourde correction aux hommes de Boubacar Gadiaga, à l’aller, sur le score de 5 buts à 1. Le club de Saly a renversé la tendance au retour, à domicile, sur un score étriqué (2-1). Leur première confrontation en Ligue 1 remonte à 2016-2017. Ils ont fait match nul à l’aller et au retour sur le même score (1-1).

Mais le champion du Sénégal en titre ne va pas bien. Les Académiciens de Déni Birame Ndao sont en train de vivre leur pire série depuis leur accession en Ligue 1. Ils occupent la dernière place et n’ont plus remporté la moindre victoire depuis plus de deux mois. Leur dernier succès datant du 15 décembre 2019 (1-0) contre Mbour Petite Côte comptant pour la 2e journée.

Leur coach, Djiby Fall, compte remonter la pente avant la fin de la manche aller. C’est donc le moment, pour ses poulains, de sonner la révolte, ce samedi, sur leur pelouse, pour espérer sortir de la lanterne rouge. Cependant, les Grenats devront se méfier des Académiciens de Saly désireux de mettre fin à leur série de quatre rencontres sans victoire (3 nuls et 1 défaite). Les hommes de Gadiaga affichent une certaine solidité hors de leur fief. En six sorties, ils ont obtenu 3 victoires, fait 1 match nul et n’ont perdu qu’une fois (2-1 face à Dakar Sacré-Cœur). En plus, le coach Gadiaga peut compter sur son attaquant Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, meilleur buteur du championnat (12 buts).

Le stade Lat Dior sera le théâtre d’un autre duel entre centres de formation. Il s’agit du Centre national d’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès (13e, 9 pts) qui accueille Dakar Sacré-Cœur. Dauphin de Teungueth FC avec 19 pts, le club de la Sicap essayera de prendre les trois points pour conserver sa 2e place lorgnée par l’AS Douanes (3e, 18 pts). Les Douaniers rendent visite, eux, à l’US Gorée (12e, 12 pts), ce dimanche.

L’AS Pikine défie Teungueth FC

Déjà champion de la Ligue 1 à mi-parcours, Teungueth FC (27 pts) se déplace sur le terrain de l’AS Pikine (5e, 15 pts), ce dimanche. Le club de Rufisque va essayer de poursuivre sa série d’invincibilité et creuser davantage son avance sur ses poursuivants. Mais les Pikinois ne se priveront pas de cette occasion pour freiner les Rufisquois. Le champion du Sénégal 2015 dame le pion à son adversaire du jour. Car sur leurs deux confrontations en championnat, le club pikinois a enregistré une victoire (0-1) et concédé un nul (1-1), la saison dernière.

En ouverture de la 12e journée, Niary Tally (9e, 13 pts) accueille le Niambour de Louga (11e, 12 pts). Le lendemain, le Casa Sport (8e, 13 pts) joue contre le Stade de Mbour (10e, 13 pts), au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Au même moment, au stade Caroline Faye, Mbour Petite Côte (6e, 14 pts) reçoit le Jaraaf de Dakar (4e, 17 pts).