Le leader Teungueth FC maintient son invincibilité, grâce à sa victoire (1-2) sur le terrain de l’AS Pikine, hier. Génération Foot, lanterne rouge du classement de Ligue 1, a renoué avec le succès, face à Diambars (3-0) dans le duel des Académiciens, au stade Déni Birame Ndao.

Teungueth FC (TFC) continue d’imposer sa loi à la tête du classement de la Ligue 1. Le club de Rufisque est allé battre l’AS Pikine sur son terrain, hier, sur le score de 2 buts à 1. Cette neuvième victoire permet au leader de compter 30 pts et consolider son avance sur ses concurrents. TFC compte désormais onze points de plus que son dauphin Dakar Sacré-Cœur (2e, 19 pts) qui n’a pas pu suivre la cadence. Alors que l’AS Pikine s’éloigne du podium et se retrouve à la 7e place (15 pts).

Génération Foot a signé un réveil fracassant, après plus de deux mois de disette. Ils ont étrillé Diambars de Saly sur le score de 3 buts à 0, au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao, hier. Ce résultat permet aux Grenats de se rapprocher à un point du premier non relégable, Stade de Mbour (12e, 13 pts). Alors que les Académiciens de Saly reculent de trois rangs et occupent la 10e place (13 pts).

L’AS Douanes (3e, 18 pts) non plus, n’a pas assuré face à l’US Gorée. Les Goréens se sont imposés sur leur terrain par 1 but à 0. Ce succès permet au Insulaires de passer de la 12e à la 8e place, à égalité de points (15) avec l’AS Pikine.

Cneps, enfin un succès à domicile

Le Centre national d’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès a enregistré sa deuxième victoire de la saison, hier, face à Dakar Sacré-Cœur (1-0). C’est le premier succès des Thiessois sur leur terrain. Même s’il reste à la 13e position (12 pts), le Cneps peut espérer terminer la saison hors de la zone de relégation. Les hommes du coach Gaoussou Dramé n’ont qu’une unité de retard par rapport au premier non relégable.

Le Casa Sport, également, a retrouvé la voie du succès à domicile. Le club de Ziguinchor a battu, hier, le Stade de Mbour (12e, 13 pts) au stade Aline Sitoé Diatta. Les Ziguinchrois remontent à la 5e place du classement (17 pts) à une longueur du podium.

En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, ce samedi, le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) a été tenu en échec par le Ndiambour de Louga (1-1). Niary Tally fait du surplace et stagne à la 9e position (14 pts), de même que les Lougatois qui ne bougent pas du 11e rang (13 pts). L’affiche entre Mbour Petite Côte (6e, 15 pts) et le Jaraaf de Dakar n’a pas connu de vainqueur. Le club de la Médina manque ainsi l’occasion de monter sur le podium. Les Verts-Blancs gardent la 4e place, à égalité de points (18) avec l’AS Douanes.

Résultats Ligue 1 – 12e journée Niary Tally - Ndiambour 1-1 Génération Foot - Diambars 3-0 Casa Sport - Stade Mbour 1-0 Cneps Excellence - Dakar Sacré-Cœur 1-0 Mbour PC - Jaraaf 1-1 AS Pikine - Teungueth FC 1-2 US Gorée - AS Douanes 1-0 Ligue 2 – 12e journée Thiès FC - Africa Promo Foot 0-0 Amitié FC - Guédiawaye FC 0-1 EJ Fatick - Jamono Fatick 0-0 Sonacos - Keur Madior 1-1 Renaissance Dakar - Port 4-1 US Ouakam - Linguère 1-2 Lundi Stade Caroline Faye 17h Demba Diop FC - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA