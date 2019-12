La 3e journée de Ligue 1 sera marquée par le match entre le leader, Dakar Sacré-Cœur, et son dauphin, l’As Douanes, ce dimanche, au stade Amadou Barry de Guédiawaye.

Trois ans après sa montée dans l’élite, Dakar Sacré-Cœur est en train de réaliser sa meilleure entame de saison en Ligue 1 sénégalaise. L’académie de la Sicap a enchainé deux victoires d’affilée (3-0 contre l’Us Gorée et 2-0 face au Stade de Mbour) en autant de sorties. Les hommes de Hassane Fall vont essayer de poursuivre leur dynamique victorieuse, lors de leur déplacement, ce dimanche, au stade Ndiarème, pour le compte de la 3e journée. Les Académiciens affrontent leur dauphin, l’As Douanes (2e, 6 pts). Le coach Fall, installé sur le banc de Dsc depuis cinq mois, peut compter sur son attaque, la meilleure du championnat (5 buts) pour décrocher son 3e succès et continuer à se maintenir sur le fauteuil de leader.

Dakar Sacré-Cœur s’est également illustrée, en ce début de saison, par la solidité de sa défense, qui n’a encore encaissé le moindre but.

Mais l’As Douanes ne manque pas, non plus, d’arguments. Les Douaniers ont également remporté leurs deux premières sorties en championnat, respectivement contre le Stade de Mbour (2-0) et Niary Tally (1-0). Le coach, Joseph Senghor, et ses joueurs vont profiter de la réception de l’actuel leader pour lui chiper la première place.

Niary Tally défie Génération Foot

Le champion du Sénégal en titre suit avec discrétion la cadence du peloton de tête. Malgré sa 4e place (6 pts, +2), Génération Foot (Gf) a assuré l’essentiel, en remportant ses deux premiers matches. L’académie de Déni Birame Ndao pourrait se rapprocher davantage de la tête du classement, ce samedi, lors de la réception de Niary Tally (8e, 1 pt), au stade Djiby Diagne. Les Grenats ont réussi à marquer un but à chaque sortie sans en concéder un seul. En plus, l’équipe managée par Djiby Fall reste sur une série de 15 matches sans défaite à domicile, en championnat. En cas de large victoire contre le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (Ngb), Gf pourrait profiter d’un faux-pas de ses devancières pour remonter au classement. Cependant, les Galactiques ont besoin de décrocher leur première victoire pour améliorer leur classement. Tâche qui risque d’être difficile pour Ngb, qui n’a jamais réussi à obtenir le moindre point sur le terrain de Génération Foot, en Ligue 1. En trois déplacements au stade Djiby Diagne, Niary Tally a concédé trois défaites (2-0, en 2017, 4-1, en 2018 et 2-0, la saison dernière). C’est donc l’occasion, pour les hommes du coach Pape Thiaw, de vaincre le signe indien.

L’As Pikine (3e, 6 pts) est également concernée par la bataille pour le contrôle de la première place du classement. Auteurs de deux victoires, les Pikinois vont chercher un troisième succès, ce dimanche, dans leur stade, face à Mbour Petite Côte (9e, 1 pt). Par contre, les Mbourois iront à Alassane Djigo pour y arracher leur première victoire en championnat.

Cneps-Jaraaf, pour le premier point

Le Cneps Excellence de Thiès va effectuer sa deuxième sortie à domicile, après celle perdue face à Diambars de Saly, lors de la 1re journée (0-1). Les Thiessois ont rechuté (2-0) le week-end dernier devant le Ndiambour de Louga. Ce samedi, au stade Lat Dior, le coach Gaoussou Dramé et ses joueurs veulent offrir au public thiessois sa première victoire dans l’élite du football sénégalais. Seulement, les promus vont en découdre avec un adversaire de taille. Le Jaraaf de Dakar, qui a concédé deux défaites en autant de sorties, veut redresser la barre au plus vite, pour ne pas se faire larguer par la concurrence. Les hommes de Malick Daf vont tout mettre en œuvre pour décrocher leur premier succès cette saison.

Le Casa Sport de Ziguinchor (8e, 3 pts) et le Ndiambour de Louga (7e, 3 pts), qui ont décroché leur première victoire en championnat la journée précédente, respectivement contre Diambars (2-1) et Cneps (2-0), vont croiser le fer, ce dimanche, au stade Aline Sitoé Diatta. Les Lougatois ont un coup à jouer, dans la mesure où les Ziguinchorois, battus d’entrée (0-1) à domicile par Teungueth Fc, ne semblent pas encore avoir la maitrise sur leur sol.

Au stade Amadou Barry, l’Us Gorée (11e, 1 pt) reçoit Diambars de Saly (7e, 3 pts). Le Stade de Mbour (14e, 0 pt) accueille Teungueth Fc (5e, 4 pts), au stade Caroline Faye.

Programme Samedi Stade Djibril Diagne 16h Génération Foot - Niary Tally Stade Lat Dior 18h15 Cneps Excellence - Jaraaf Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Casa Sport - Ndiambour Stade Amadou Barry 16h30 Us Gorée - Diambars Stade Caroline Faye 16h30 Stade de Mbour - Teungueth Fc Stade Alassane Djigo 17h As Pikine - Mbour Pc Stade Ndiarème 17h As Douanes - Dakar Sacré-Cœur Ligue 2 – 3e journée Samedi Stade Caroline Faye 16h30 Keur Madior - Jamono Fatick Stade Massène Sène 16h30 Ej Fatick - Demba Diop Stade Lamine Guèye 16h30 Sonacos - Linguère Dimanche Stade Ngalandou Diouf 16h30 Port - Guédiawaye Fc Stade Lat Dior 15h30 Amitié Fc - Duc 17h30 Thiès Fc - As Ouakam Lundi Stade Alassane Djigo 16h30 Renaissance Dakar - Africa Promo Foot

LOUIS GEORGES DIATTA