Teungueth Fc et Dakar Sacré-Cœur s’affrontent pour la bataille de la première place. Les rencontres Jaraaf - Casa Sport et Niary Tally-As Pikine sont aussi des chocs de la 4e journée de Ligue 1.

L’affiche Teungueth Fc - Dakar Sacré-Cœur est l’attraction de la 4e journée de la Ligue 1 sénégalaise. La rencontre se joue ce samedi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. L’enjeu de cette confrontation est la bataille de la première place, puisqu’elle oppose le leader à son dauphin. Les deux équipes sont invaincues depuis le début du championnat. Le club de la Sicap (1er) devance néanmoins la formation rufisquoise (2e), grâce à sa différence de buts plus favorable (+5) contre (+4). Le vainqueur de ce duel peut compter sur un faux-pas des poursuivants Douanes (3e, 7 pts ; 3) et As Pikine (4e, 7 pts) pour rester seul au sommet du classement. Le perdant peut se voir dépasser par les Gabelous et les Banlieusards. Ces derniers jouent respectivement contre les Grenats de Génération Foot (6e, 6 pts) et les Galactiques de Niary Tally (8e, 4 pts).

Génération Foot, championne en titre, a été surprise à domicile, le week-end dernier, par Niary Tally. L’Académie de Déni Birame Ndao, auteur de deux succès à l’issue des deux premières journées, aura donc l’ambition de se racheter dans son fief. Mais l’équipe douanière voudra conserver son invincibilité (2 victoires et 1 match nul). Niary Tally-As Pikine est un autre choc de ce quatrième acte. Les Pikinois, invaincus (2 victoires et 1 match nul), visent les trois points. Une troisième victoire leur permettra d’intégrer le podium, en cas de faux-pas de leurs devanciers. Mais la tâche ne sera pas aisée pour les champions de 2014. Ils défient des Galactiques en forme. Les protégés de Pape Bouna Thiaw sont montés en puissance depuis le début de la saison. Ils ont enregistré une défaite, un match nul et une victoire.

Jaraaf (11e, 1 pts) et Casa Sport (7e, 6 pts) est le choc des clubs historiques. Le club de la Médina peine à prendre son envol. Il a marqué son premier point (1-1) contre le Centre national de l’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès le week-end précédent, après avoir perdu ses premiers matchs. La réception de la formation ziguinchoroise est donc une aubaine pour les ‘’Verts et Blancs’’ de se relancer. Le Casa Sport, lui, s’est relevé de sa défaite d’entrée (0-1) devant Teungueth Fc. Il a enchaîné deux victoires contre Diambars (2-1) et 1-0 face au Ndiambour de Louga. L’équipe lougatoise (9e, 3 pts) reçoit l’Union sportive de Gorée (13e, 1 pts ; -7). L’autre mal-classé, Cneps (12e, 1 pts ; -3), affronte Mbour Pc (10e, 2 pts). La lanterne rouge, le Stade de Mbour (14e, 0 pts), ira à l’assaut de Diambars (5e, 6 pts) pour le premier derby de la Petite Côte. L’Académie de Saly a signé deux victoires au moment où son voisin a perdu toutes ses trois rencontres.

Programme Samedi 28 décembre Stade Djiby Diagne 16h30 Génération Foot - As Douanes Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth Fc - Dakar Sacré-Cœur Stade Fodé Wade 16h30 Diambars - Stade de Mbour Stade Ibrahima Boye de Ndiarème 16h30 Niary Tally - As Pikine. Dimanche 29 septembre Stade Caroline Faye 16h30 Mbour Pc - Cneps Stade Alassane Djigo 16h30 Jaraaf - Casa Sports Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Us Gorée Ligue 2 Samedi 28 décembre Stade Alassane Djigo 16h Uso - Ej Fatick Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Guédiawaye Dimanche 29 décembre Stade Lat Dior 15h30 Thiès Fc - Port 17h30 Africa Promo - Keur Madior Stade Mawade Wade 16h30 Linguère – Renaissance Stade Amadou Barry 16h30 Duc - Sonacos Lundi 30 décembre Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop - Amitié Fc

OUMAR BAYO BA