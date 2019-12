Dakar Sacré-Cœur, leader avant le coup d’envoi de la 4e journée de la Ligue 1, a perdu (0-2) avant-hier, devant Teungueth Fc. Son bourreau est le nouveau leader. L’As Douanes, vainqueur de Génération Foot sur le même score, est son dauphin.

Teungueth Fc a éjecté Dakar Sacré-Cœur de la première place du classement de la Ligue1. Le club de Rufisque, dauphin avant le coup d’envoi de la 4e journée, s’est imposé (2-0) à domicile contre l’Académie de la Sicap. Ce troisième succès permet au Teungueth Fc de totaliser 10 points et de se hisser en tête de classement. Le Dakar Sacré-Cœur, lui, dégringole au 5e rang avec ses 7 pts. La 2e place est désormais occupée par l’As Douanes (10 pts, +5). L’équipe douanière a battu en déplacement (2-0) Génération Foot. Le champion en titre vient de concéder un deuxième revers de rang, après sa défaite à domicile (0-1) devant Niary Tally, lors de la 3e journée.

Les Grenats, auteur de deux victoires, après les deux premières journées, stagnent depuis lors et ne comptent que 6 pts (-1). Ils sont 6e et sont devancés par le Casa Sport (7e, 6 pts ; 0). La formation de Ziguinchor a perdu (1-2) son duel contre le Jaraaf. Le club de la Médina signe sa première victoire de la saison, après des débuts difficiles. Le champion du Sénégal de 2018 n’avait marqué qu’un seul point, après trois journées. Il avait enchainé deux défaites et concédé le match nul (1-1) face au Centre national de l’éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès. Ces trois points permettent au Jaraaf de sortir la tête de l’eau (10e place avec 4 pts). Le Casa Sport est stoppé net, dans son élan, après deux victoires probantes devant Diambars (2-1) et face au Ndiambour de Louga (1-0).

L’As Pikine, avec 8 pts, ferme le podium. Elle est la troisième équipe invaincue du championnat. Le club de la banlieue de Dakar a conservé son invincibilité en concédant le nul (1-1) face à Niary Tally (9e, 5 pts). Les Galactiques n’ont pas perdu depuis le revers concédé en match d’ouverture. Ils avaient réalisé un nul et une victoire, lors des deux journées précédentes. Diambars est 4e (7 pts, +4), après son match nul devant le Stade de Mbour (13e, 1 pts, -7). Les Stadistes ont marqué leur premier point dans ce championnat. Ils ont quitté la lanterne rouge qu’ils ont cédée à l’Us Gorée.

Les Insulaires ont perdu en déplacement (1-2) sur le terrain du Ndiambour de Louga (6e, 6 pts ; +1). Mbour Pc (12e, 3 pts) a partagé les points avec le Cneps (12e, 2 pts).

Résultats Génération Foot - As Douanes 0 - 2 Teungueth Fc - Dakar Sacré-Cœur 2 - 0 Diambars - Stade de Mbour 1-1 Niary Tally - AS Pikine. 0 - 0 Mbour Pc - Cneps 0 - 0 Jaraaf - Casa Sports 2 - 1 Ndiambour - Us Gorée 1 - 2 Ligue 2 Uso - Ej Fatick 0-1 Jamono Fatick – Guédiawaye 0 - 0 Thiès Fc – Port 1 - 0 Africa Promo - Keur Madior 0 - 0 Linguère – Renaissance 2 - 0 Duc - Sonacos 0 - 0 Programme Aujourd’hui Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop - Amitié Fc

OUMAR BAYO BA