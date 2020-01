Teungueth FC a conforté sa première place, en battant (1-0) l’AS Douanes dans le choc au sommet. Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour ont signé leur première victoire en championnat, respectivement contre le Casa Sport et le Ndiambour de Louga.

Teungueth FC (13 pts), leader avant le coup d’envoi de la 5e journée, a consolidé sa première place, avant-hier. Le club de Rufisque a battu (1-0) l’As Douanes (3e, 10 pts) dans le choc au sommet de la Ligue 1. Baye Djiby Diop a donné la victoire à ses coéquipiers, en inscrivant sur penalty (69e) l’unique but de la rencontre. Ce succès, quatrième de la saison, permet aux protégés de Youssoupha Dabo de s’échapper. Ils sont désormais seuls leaders du championnat et comptent une avance de 3 unités sur leurs adversaires du jour.

Ces derniers ont perdu d’ailleurs la deuxième place. C’est Dakar Sacré-Cœur, vainqueur de Diambars de Saly (5e, 7 pts), qui est devenu le nouveau dauphin de TFC. Les Académiciens de la Sicap sont à égalité de points (10) avec les Douaniers, mais ils sont avantagés par le plus grand nombre de buts marqués (+6). L’AS Pikine avait besoin d’une victoire pour dépasser les Gabelous, mais elle a été tenue en échec à domicile par Génération Foot. Ce match nul ne fait l’affaire d’aucune des deux équipes. Le club de la banlieue de Dakar dégringole à la 4e place (9 pts). Le centre de formation de Déni Birame Ndao, lui, est classé 7e (7 pts -1). Il est devancé par Diambars (5e, 7 pts +3) et le Jaraaf (6e, 7 pts 0). Le club de la Médina a battu (1-0) la lanterne rouge, l’Us Gorée (14e, 1 pts). Les Insulaires ont concédé leur quatrième défaite. Les Verts et blancs ont confirmé leur succès (2-1) sur le Casa Sport, lors de la journée précédente.

Premier succès pour Mbour PC et Stade de Mbour

Les clubs du département de Mbour - Mbour Petite Côte et Stade de Mbour - ont enregistré leur première victoire en championnat, lors de cette 5e journée. Le premier a dominé (2-0) en déplacement le Casa Sport (11e, 6 pts -2). Le second s’est imposé à domicile sur le même score, aux dépens du Ndiambour de Louga (10e, 6 pts -1). Le Stade de Mbour peut souffler en quittant la zone de relégation. Il est désormais première formation non relégable (12e, 5 pts). Mbour PC, pour sa part, totalise six points et pointe à la 8e place (6 pts, +1). Il devance les Galactiques de Niary Tally (9e, 6 pts 0). Ces derniers ont partagé les points (1-1) avec les Thiessois de Cneps (13e, 3 pts).

Résultats US Gorée - Jaraaf 0-1 Stade de Mbour - Ndiambour 2-0 Dakar Sacré-Cœur - Diambars 2-1 AS Douanes - Teungueth FC 0-1 Cneps - Niary Tally 1-1 Casa Sport - Mbour PC 0-2 AS Pikine - Génération Foot 1-1 Ligue 2 – 5e journée Renaissance - Duc 0-2 Amitié FC -Uso 0-0 Guédiawaye FC - Africa Promo 3-2 Port - Jamono Fatick 1-1 Sonacos - Demba Diop 1-3 EJ Fatick - Thiès FC 2-0 Aujourd’hui Stade Caroline Faye 16h30 Keur Madior - Linguère

OUMAR BAYO BA