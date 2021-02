Le duel au sommet, entre le leader Diambars de Saly et son dauphin Teungueth FC, comptant le même nombre de points (10), marquera la 6e journée de Ligue 1, ce samedi.

La 5e journée de Ligue 1 démarre, ce samedi, avec une alléchante affiche entre deux clubs en tête du classement. Le leader, Diambars (10 pts, +2,7 buts marqués), reçoit son dauphin Teungueth FC (2e, 10 pts, 5 buts marqués) au stade Fodé Wade. Les équipes ont essuyé leur première défaite de la saison la journée précédente, respectivement face à l’AS Douanes (1-0) et au Jaraaf (2-0). Le maître-mot dans cette rencontre pour les deux formations est la gagne, pour se remettre sur les rails et reprendre le contrôle de la première place.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, la saison écoulée, les Rufisquois avaient pris le dessus (1-2) sur les Académiciens de Saly, sur la pelouse du stade Fodé Wade, d’ailleurs. Mais cette année, les hommes de Mbaye Badji semblent avoir plus de maitrise sur leur terrain. Ils sont invincibles dans leur fief (2 victoires et un nul en 3 matches) depuis le début du championnat. Le duel de ce samedi ne sera donc pas pareil avec celui de l’an passé. Cette solidité à domicile pourrait constituer un élément déterminant, en plus de leur prolifique jeu offensif. L’attaque de Diambars, la 3e derrière l’AS Douanes et l’AS Pikine (9e buts chacune), compte en son sein l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1, Djibril Mbow (3 buts). Mais les attaquants de l’Académie de Saly auront en face la meilleure défense de Ligue 1. Teungueth FC n’a concédé que 3 buts en 5 sorties.

La bataille pour le leadership s’annonce donc palpitante.

Le Jaraaf à l’assaut du Ndiambour

Crédité d’une belle série de deux victoires consécutives (2-0 contre Mbour PC et 0-2 face à TFC, le Jaraaf de Dakar est bien revenu dans la course au titre. Classés 3e (10 pts, +1) à égalité avec que les deux premiers, les Vert et Blanc de la Médina reçoivent le Ndiambour de Louga (6e, 7 pts), ce samedi, au stade Amadou Barry de Guédiawaye. En cas de victoire, les Médinois pourraient profiter d’un nul entre Diambars et TFC pour s’installer dans le fauteuil de leader. A défaut, ils s’adjugeront la 2e place, en cas de défaite de l’une des deux équipes.

L’AS Douanes (4e, 9 pts) reste également à l’affût, en cas de faux-pas de l’une de ses devancières, pour se hisser sur le podium. Avec un point de moins, les Gabelous ont un bon coup à jouer, ce samedi, lors de la réception de Dakar Sacré-Cœur (10e, 5 pts). Mais les Académiciens de la Sicap, qui n’ont plus gagné depuis deux matches, voudront renouer avec le succès.

Le choc Casa Sport - AS Pikine

La 5e journée de Ligue 1 sera également marquée par le choc entre le Casa Sport (8e, 6 pts) et l’AS Pikine (5e, 8 pts), au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, ce dimanche. Après leur nul vierge, respectivement face à Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur, les deux équipes vont chercher à se relancer. Les Pikinois pourraient bien se retrouver sur le podium, en cas de victoire, alors que les Ziguinchorois, eux, devraient améliorer considérablement leur rang.

Génération Foot (11e, 5 pts), qui n’a plus gagné depuis la 1re journée, essayera de renouer avec le succès, sur le terrain du Cneps Excellence de Thiès (7e, 6 pts), samedi, pour s’éloigner de la zone rouge. Le même jour, l’US Gorée (13e, 4), qui a obtenu sa première victoire de la saison le week-end dernier, tentera de réitérer ce résultat pour sortir enfin de la zone de relégation, lors de son déplacement sur le terrain de Mbour Petite Côte (12e, 4 pts). Alors que la lanterne rouge, Niary Tally (14e, 3 pts) reçoit Stade de Mbour (9e, 6 pts), ce samedi au stade municipal de Mbao.

Programme Ligue 1 Samedi La Tanière Bruno Metsu 16h Mbour PC - Us Gorée Stade Amadou Barry 16h Jaraaf - Ndiambour Stade Fodé Wade 16h Diambars - Teungueth FC Stade Ibrahima Boye 16h AS Douanes - Dakar Sacré-Cœur Stade Lat Dior 16h Cneps Excellence - Génération Foot Stade municipal de Mbao 16h Niary Tally - Stade de Mbour Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 16h Casa Sport - AS Pikine Ligue 2 – 6e journée Samedi Stade Alassane Djigo 16h Port - Jamono Fatick Stade Massène Sène 16h EJ Fatick - Amitié FC Dimanche Stade Amadou Barry 16h Duc - Demba Diop FC Stade Fodé Wade 16h Keur Madior - Guédiawaye FC Stade Alassane Djigo 16h Renaissance Dakar - Linguère Lundi Stade Lat Dior 15h Africa P. Foot - US Ouakam 17h Thiès FC - Sonacos

LOUIS GEORGES DIATTA