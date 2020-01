La 6e journée de Ligue 1 démarre, ce samedi, avec la réception du Cneps Excellence de Thiès, par le champion en titre, Génération Foot, au stade Djiby Diagne de Déni Birame Ndao. Le lendemain, le leader du championnat, Teungueth FC, va essayer de consolider son leadership, lors du déplacement à Saly pour y affronter l’Académie Diambars.

Seul en tête du classement de Ligue 1, Teungueth FC (13 pts) compte trois longueurs d’avance sur ses poursuivants, Dakar Sacré-Cœur (2e, 10 pts) et l’AS Douanes (3e, 10 pts). Le club de Rufisque va donc essayer de consolider son leadership ce week-end, à l’occasion de la 6e journée. Pour cela, le coach Youssoupha Dabo et ses hommes devront s’imposer lors de leur déplacement sur le terrain de Diambars (5e, 7 pts), ce samedi. Pour le moment, les Rufisquois ont plutôt bien négocié leurs matches à l’extérieur. Saër Thioune et ses coéquipiers ont remporté leurs trois sorties sur le terrain de l’adversaire (AS Douanes 0-1, Stade de Mbour 0-3 et Casa Sport 0-1). Mais l’académie de Saly a laissé lui échapper beaucoup de points à domicile, cinq sur six (un nul et une défaite en deux matches). Les protégés de Boubacar Gadiaga vont tout faire pour remporter leur premier succès chez eux et améliorer leur rang.

Pendant ce temps, le dauphin de Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur, et son suivant, l’AS Douanes seront à l’affût d’un éventuel faux-pas du leader. Les Académiciens de la Sicap se rendent au stade Alboury Ndiaye de Louga pour y défier le Ndiambour (10e, 6 pts). Alors que les Gabelous effectuent un déplacement périlleux au stade Alassane Djigo où l’AS Pikine garde encore le monopole (une victoire et deux nuls en trois matches).

Niary Tally guette le Casa Sport

Ce dimanche, le stade Amadou Barry abrite le choc entre le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (9e, 6 pts) et le Casa Sport (11e, 6 pts). Les deux équipes connaissent un début de championnat assez difficile. Avec une seule victoire en cinq matches, Niary Tally a besoin de renouer avec le succès pour se relancer. Mais les matches entre NGB et Casa se sont souvent soldés par des scores de parité. La dernière victoire de Niary Tally en championnat sur son terrain contre le club de Ziguinchor date du 22 novembre 2016. Les Galactiques avaient étrillé les Ziguinchorois (4-0) au stade Demba Diop, pour le compte de la 3e journée. Pour sa part, le dernier succès du Casa sur le terrain de Niary Tally remonte à 2015 (le 23 mai), sur le score d’un but à zéro. Ce dimanche, les deux formations essayeront de changer la donne et donner un nouvel élan à leur saison.

Le champion en titre, Génération Foot (7e, 7 pts), qui traine le pas depuis quelques journées, a besoin de remontant pour reprendre sa bonne dynamique de début de saison. Une victoire sur son terrain contre le Cneps Excellence de Thiès (13e, 3 pts) fera du bien aux Académiciens de Déni Birame Ndao, ce samedi. Le même jour, le Jaraaf de Dakar (6e, 7 pts) reçoit, au stade Ndiarème, le Stade de Mbour (12e, 4 pts). Au stade Caroline Faye, Mbour Petite Côte (8e, 6 pts) accueille la lanterne rouge, US Gorée (14e, 1 pt).

Programme Samedi Stade Djiby Diagne 16h Génération Foot - Cneps Excellence Stade Fodé Wade 16h30 Diambars - Teungueth FC Stade Ndiarème 17h Jaraaf - Stade de Mbour Dimanche Stade Amadou Barry 16h30 Niary Tally - Casa Sport Stade Caroline Faye 16h30 Mbour PC - US Gorée Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Dakar Sacré-Cœur Stade Alassane Djigo AS Pikine - AS Douanes Ligue 2 – 5e journée Dimanche Stade Ndiarème 15h30 Duc - Keur Madior 18h US Ouakam - Sonacos Stade Lat Dior 16h Africa Promo Foot - Jamono Fatick 18h Thiès FC - Amitié FC Stade Massène Sène 16h30 EJ Fatick - Port Stade Mawade Wade 17h Linguère - Guédiawaye FC Lundi Stade Caroline Faye 16h30 Demba Diop FC - Renaissance Dakar

LOUIS GEORGES DIATTA