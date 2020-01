Le club de Rufisque survole actuellement la Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC a creusé l’écart à six points avec son dauphin, l’AS Douanes, grâce à sa cinquième victoire (3-2) d’affilée, samedi, face au Ndiambour de Louga. L’US Gorée a enregistré sa première victoire en championnat, hier, devant Niary Tally (3-0).

Teungueth FC est inarrêtable. Le club de Rufisque a enregistré sa cinquième victoire successive, ce samedi, en s’imposant (3-2) face au Ndiambour de Louga (8e, 7 pts) dans un match âprement disputé, au stade Ngalandou Diouf. Le TFC a ouvert le score (18e) par Boly Junior Sambou. Mais les visiteurs ont égalisé en seconde période, grâce à Makhtar Ndiaye (55e). Teungueth FC a fait le break dans les dix dernières minutes de jeu, avec deux buts de Malick Sambou (81e) et Pape Oumar Fall (86e). Le Ndiambour a réduit le score dans les arrêts de jeu (90e, +5) par Pape Mamadou Samb.

Le coach Youssoupha Dabo et ses joueurs ont fait une bonne opération, car ils ont conforté leur leadership. L’AS Douanes (2e, 13 pts) et Dakar Sacré-Cœur, qui occupaient respectivement les 2e et la 3e places à l’issue de la journée précédente, n’ayant pas su suivre la cadence, les Rufisquois en ont profité pour creuser l’écart, avec six points d’avance sur les Douaniers.

Les Gabelous ont été battus sévèrement (1-4) sur leur terrain par l’Académie Diambars de Saly. Cheikh Ahmadou Bamba Niang a réalisé un doublé (30e et 77e), après les buts d’Ousseynou Niang (8e) et Insa Boye (11e). L’attaquant de Diambars survole le classement des buteurs avec 10 réalisations.

Pikine sur le podium

Dakar Sacré-Cœur n’a pas résisté au Jaraaf de Dakar, qui a plutôt bien réagi après sa lourde chute (1-3), le week-end dernier, devant Mbour Petite Côte. Les Médinois ont pris le dessus sur les Académiciens de la Sicap sur le score de 2 buts 0. Grâce à ce succès, les Verts et blancs avancent de deux rangs, en passant de la 9e à la 7e place (10 pts). Par contre, DSC est éjecté du podium par l’AS Pikine (3e, 12 pts) et recule à la 4e position (11 pts). Les Pikinois ont remporté leur face-à-face avec le Cneps Excellence de Thiès (12e, 6 pts). C’est Mohamed Diallo qui a inscrit l’unique but de la partie (22e).

Le derby de la Petite Côte, entre le Stade de Mbour (10e, 8 pts) et Mbour Petite Côte, n’a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées (0-0) hier, au stade Caroline Faye. Mbour PC laisse ainsi filer deux points précieux qui lui auraient permis de s’installer à la dernière marche du podium, avec la défaite de Dakar Sacré-Cœur. Les Mbourois ont même été rétrogradés de la 4e à la 6e place (10 pts).

Première victoire pour l’US Gorée

L’US Gorée a enfin décroché sa première victoire de la saison en championnat. Les Insulaires, lanterne rouge de Ligue 1, se sont imposés largement devant le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (13e, 6 pts) hier, sur le score de 3 buts à 0. Les Goréens doivent leur salut à Badara Sow qui a fait trembler les filets le premier (45e) et Babacar Ndiaye qui a réussi un doublé (61e et 90e +2).

Le Casa Sport (8e, 10 pts) a été tenu en échec par Génération Foot (9e, 8 pts), hier, au stade Aline Sitoé Diatta. Le champion du Sénégal en titre a ouvert la marque par Pape Insa Badji (22e). Les Ziguinchorois ont arraché le point du nul grâce à Aliou Diatta (66e).

Résultats Ligue 1 – 7e journée Teungueth FC - Ndiambour 3-2 Dakar Sacré-Cœur - Jaraaf 0-2 Casa Sport - Génération Foot 1-1 Stade de Mbour - Mbour PC 0-0 AS Douanes - Diambars 1-4 US Gorée - Niary Tally 3-0 Cneps Excellence - AS Pikine 0-1 Ligue 2 – 7e journée Keur Madior - Demba Diop 0-1 Amitié FC - EJ Fatick 1-0 Jamono Fatick - Linguère 0-0 Sonacos - Thiès FC 3-0 Guédiawaye FC - Duc 2-0 Port - Africa Promo Foot 1-2 Renaissance Dakar - US Ouakam 0-0

LOUIS GEORGES DIATTA