Génération Foot traverse une mauvaise passe, depuis 9 journées. Le champion du Sénégal peine à s’imposer en Ligue 1, après ses deux premiers succès enregistrés contre le Jaraaf (1-0) et Mbour PC (2-0). Explications.

Le champion du Sénégal en titre, Génération Foot, traverse des difficultés, après onze journées. L’Académie de Déni Birame Ndao n’a enregistré que 9 points sur 33 possibles, à deux journées de la fin de la phase aller de la Ligue 1.

Le départ des ténors, le Chan et le tournoi de l’Ufoa : les raisons de la débâcle

Cette mauvaise passe de l’Académie de Déni Birame Ndao est causée par plusieurs facteurs. Il y a, d’abord, le départ des ténors de l’équipe, après le sacre de 2019. Papa Ndiaga Yade et Abou Lô ont signé en Ligue 1 française, au Football club de Metz, grâce au partenariat entre Génération Foot et l’équipe de Bernard Serin. Le buteur-maison, Jean-Louis Barthélémy Diouf, a intégré la 1re division de Malte. Son coéquipier, Khadim Diaw, a signé au Widhad Atletic Club de Casablanca du Maroc. Ces départs ont plombé le début de saison du club formateur de Sadio Mané.

Mais, petite lueur dans la grisaille actuelle : Khadim Diaw et Jean-Louis Barthélémy Diouf sont rentrés au bercail, au début de l’année 2020.

L’autre grosse difficulté, c’est les nombreuses sollicitations des joueurs du groupe de performance. Khadim Ndiaw, Pape Seydou Ndiaye, Mame Limamou Guèye, Djibril Thialaw Diop et Dominique Mendy ont été convoqués en équipe nationale locale, dans le cadre du tournoi de l’Union des fédérations de football de l’Afrique de l’Ouest (Ufoa) où ils ont joué toute la compétition. Le coach des Lions locaux, Serigne Saliou Dia, a aussi fait appel à Chérif Bayo, quelques jours après, à l’occasion des deux tours préliminaires du Championnat d’Afrique des nations (Chan) contre le Liberia et la Guinée. L’ossature de Génération Foot a enfin pris part aux compétitions africaines (Ligue des champions et Coupe de la Caf).

Le champion du Sénégal en titre est aussi victime d’une instabilité sur son banc de touche. Le technicien Demba Mbaye, vainqueur de la Ligue 1, a été remplacé par Djibril Fall. Ce dernier a été rappelé trois ans après la montée en 1re division qu’il avait réalisée en 2016. Djibril Fall avait, entre-temps, entrainé la Sonacos (2017) et l’AS Pikine (2018 et 2019). Le retour du vainqueur de la Coupe du Sénégal avec les Grenats en 2015, est intervenu après les acquis du duo Olivier Perrin-Demba Mbaye. Le premier a remporté le championnat en 2017 et la Coupe du Sénégal en 2018. Le second a gagné le championnat en 2019. Il est aussi finaliste de la Coupe de la Ligue en 2019.

Les compétitions africaines, un avantage inexploité

La mauvaise passe des Grenats, en début de championnat, n’était pas attendue, car ils ont commencé la saison 2019-2020 avant leurs adversaires. Les joueurs du coach Djibril Fall, champions de la Ligue 1 en titre, ont eu le privilège d’être les seuls Sénégalais à jouer une compétition continentale, après le désistement des Rufisquois de Teungueth FC. Le club de Rufisque, vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2019, était qualifié en Coupe de la Confédération africaine de football, mais a déclaré forfait. Les dirigeants rufisquois ont évoqué des difficultés financières. Génération Foot a disputé 6 rencontres en compétitions africaines dont 2 en Coupe Caf contre L’ESAE du Bénin comptant pour la qualification en phase des poules. Le vainqueur de la Coupe du Sénégal de 2018 a disputé ce tour de cadrage après son élimination à la phase de poules de la Ligue africaine des champions par le Zamalek d’Egypte (2-1) à l’aller et (0-1) au retour. Mais il avait, auparavant, éliminé le RPLC Oilers du Liberia, au premier tour préliminaire. Les Grenats ont remporté la phase retour (3-0) à Thiès après avoir perdu (0-1) la manche aller en terre libérienne.

Le paradoxe de la saison 2019-2020, pour les champions du Sénégal en titre, c’est qu’ils n’ont pas su profiter de leur avance de six rencontres dans les jambes, avant le coup d’envoi du championnat national. Ils ont marqué 8 buts et encaissé 13. Ils ont concédé au moins un but lors de leurs neuf derniers matches. Les champions du Sénégal en titre sont aussi désavantagés par leur mauvaise défense. Ils détiennent la deuxième pire défense (13 buts), derrière l’US Gorée (14 buts).

Une barre à redresser

Aujourd’hui, le centre de formation, classé avant-dernier de la Ligue 1 (13e, 9 pts) accuse un retard de 18 unités sur le leader Teungueth FC (1er, 27 pts). Il est également à dix longueurs du dauphin Dakar Sacré-Cœur (2e, 19 pts). Le revers (2-1) concédé samedi dernier, lors de la 11e journée, sur le terrain du leader, est le sixième de la saison. Les Grenats avaient pourtant ouvert le score à la 27e mn par l’intermédiaire de Pape Insa Badji, mais Aboubacrine Sall a égalisé pour les Rufisquois, en seconde période (54e).

Les locaux ont ensuite montré plus de détermination et renversé leurs visiteurs, grâce à une autre réalisation de Gibril Salah, dans le temps additionnel (90+2). La dernière victoire des Grenats en championnat remonte à la 2e journée, lorsqu’ils battaient (1-0) en déplacement Mbour PC. Ils avaient gagné à domicile en match d’ouverture (1-0) face au Jaraaf de Dakar.

Depuis ces deux premiers succès, les protégés du coach Djibril Fall peinent dans leur objectif de conserver leur titre de champion du Sénégal.

Ils ont, depuis lors, enregistré six défaites dont une en déplacement sur le terrain du leader (1-2). Les cinq autres ont été concédées chez eux. Le dauphin Dakar Sacré-Cœur (2e, 19 pts) et l’AS Douanes (3e, 18 pts) ont respectivement pris trois points (2-1) et (2-0) au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao où les Grenats n’avaient pas courbé l’échine, la saison écoulée. Mais le bilan de Génération Foot a été rendu médiocre par les rencontres perdues par un but d’écart (2-1), (1-0) et (1-0) face respectivement à des formations moribondes comme Niary Tally (11e, 12 pts), US Gorée (12e, 12 pts) et la lanterne rouge Cneps de Thiès (14e, 9 pts,) qu’elle devance au classement grâce au goal-average (8 buts marqués contre 4).

Les trois matches nuls ont été acquis à l’extérieur, sur la pelouse de Pikine, du Casa Sport et du Stade de Mbour, sur le même score (1-1).

MADY TOURE, PRESIDENT DU CLUB ‘’Les joueurs étaient cramés physiquement et mentalement’’ La mauvaise passe de Génération Foot n’ébranle guère son président Mady Touré. Le fondateur du centre de formation dit ne pas être affolé par cette situation et promet de redresser la pente, lors de la manche retour. ‘’Je dis qu’il n’y a pas de crise à Génération Foot. La situation actuelle de Génération Foot, je l’explique avec beaucoup d’humour. Nous avons été parmi les meilleurs pendant les cinq dernières années. L’enseignement qu’on a tiré des mauvais résultats, c’est que c’est une turbulence logique. Ça fait partie du sport, avec tout ce qu’il y a eu, avec un début du championnat un peu tardif, aussi avec la reprise très prématurée. Ça fait quand même seize mois de compétitions sans repos. Les joueurs étaient cramés physiquement et mentalement. Ce qui nous pose problème. Mais ce n’est pas des excuses. On est une académie et on va encore insister sur la formation. Génération Foot est obligée, chaque année, d’amener des jeunes, conformément à la politique de la maison. On n’est pas affolé par le staff. Nous avons encore confiance au staff. On va travailler pour relever notre rang, à la phase retour’’.

OUMAR BAYO BA