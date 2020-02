La 9e journée de Ligue 1 démarre ce samedi, avec un prometteur Diambars-Jaraaf, au stade Fodé Wade de Saly.

Le stade Fodé Wade de Saly sera le théâtre d’une grande affiche entre Diambars de Saly (5e, 11 pts) et le Jaraaf de Dakar (6e, 11 pts). Ce match comptant pour la 9e journée de Ligue 1, va mettre aux prises deux équipes nourrissant la même ambition : renouer avec le succès et se rapprocher du trio de tête. Après avoir occupé le pied du podium, lors de la 4e journée, les Académiciens de Saly s’en sont éloignés par la suite, à cause d’une série de mauvais résultats. Les hommes de Boubacar Gadiaga ont enchainé deux défaites d’affilée, contre Dakar Sacré-Cœur et Teungueth FC, sur le même score (2-1). Cette mauvaise passe leur a coûtés de nombreuses places au classement. Le champion du Sénégal 2013 veut donc revenir dans la course en décrochant les trois points de la victoire contre le club de la Médina.

Mais Diambars ne fait plus peur chez lui. En trois sorties à domicile, il a concédé 2 défaites et 1 nul. C’est donc l’occasion, pour le coach Gadiaga et ses joueurs, de décrocher leur premier succès sur leur terrain. Pour cela, l’ancien coach assistant des Lions sous l’ère Alain Giresse aura besoin que ses troupes s’investissent pleinement, surtout son attaquant Cheikh Ahmadou Bamba, meilleur buteur de Ligue 1 (10 buts). Ce dernier, resté muet la journée précédente, voit son avance sur ses poursuivants s’effriter, avec notamment le 6e but de Makhtar Ndiaye du Ndiambour, dimanche dernier.

Mais Diambars aura en face un adversaire assez coriace et capable de faire la différence à l’extérieur. Le Jaraaf a obtenu deux de ses trois victoires en championnat hors de ses bases. En quatre déplacements, les poulains de Malick Daf n’ont perdu qu’une seule fois (2 victoires et 1 nul). Lors de leurs deux dernières confrontations à Fodé Wade, le Jaraaf a enregistré une victoire (3-1), la saison 2016-2017, et contraint les Académiciens au partage des points (1-1) la saison suivante (2017-2018).

L’US Gorée veut enchainer face à l’AS Pikine

L’Union sportive de Gorée (14e, 7 pts) vit ses meilleurs moments depuis le début de la saison. Les Insulaires ont obtenu deux victoires successives, à l’issue des 7e (3-0 contre Niary Tally) et 8e (0-1 sur la pelouse de Génération Foot) journées de Ligue 1. Ces six points grappillés ont permis à la formation coachée par Sidaty Sarr d’égaler le premier non relégable, le Cneps Excellence de Thiès (13e, 7 pts) et de revenir à une longueur du premier non relégable, le Stade de Mbour (12e, 8 pts). L’US Gorée pourrait donc sortir de la zone de relégation, en cas de victoire, lors de la réception de l’AS Pikine (4e, 13 pts), ce dimanche, si ses devanciers trébuchent.

Mais les Pikinois veulent monter sur le podium. Ils déploieront donc toute leur énergie dans ce sens.

Le leader, Teungueth FC (20 pts) essayera de conserver son invincibilité, en recevant Mbour Petite Côte (8e, 10 pts), ce samedi. Le même jour, son dauphin, Dakar Sacré-Cœur (2e, 14 pts) cherchera, face à Niary Tally (9e, 9 pts), à consolider sa place fortement menacée par l’AS Douanes (3e, 14 pts). Les Gabelous reçoivent le Ndiambour de Louga (10e, 8 pts), dimanche.

A Ziguinchor, le Casa Sport (7e, 11 pts) accueille le Cneps Excellence (13e, 7 pts). Pour sa part, Génération Foot (11e, 8 pts), mal-en-point, se déplace au stade Caroline Faye, ce dimanche, pour défier le Stade de Mbour (12e, 8 pts).

Programme Ligue 1 – 9e journée Samedi Stade Fodé Wade 16h30 Diambars - Jaraaf Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth - Mbour PC Stade Amadou Barry 16h30 Dakar Sacré-Cœur - Niary Tally Dimanche Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Casa Sport - Cneps Excellence Stade municipal Mbao 16h30 US Gorée - AS Pikine Stade Caroline Faye 17h Stade de Mbour - Génération Foot Stade Ibrahima Boye Ndiarème 17h AS Douanes - Ndiambour Ligue 2 – 9e journée Samedi Stade Lamine Guèye 16h30 Sonacos - Amitié FC Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - Demba Diop FC Stade Alassane Djigo 16h30 Renaissance Dakar - EJ Fatick Stade Ibrahima Boye Ndiarème 17h Guédiawaye FC - US Ouakam Dimanche Stade Lat Dior 16h30 Africa Promo Foot - Duc Stade Fodé Wade 16h30 Keur Madior - Thiès FC Stade Ngalandou Diouf 16h30 Port - Linguère

LOUIS GEORGES DIATTA