Champion à mi-parcours de la Ligue 1, Teungueth FC a consolidé son leadership avec 12 longueurs d’avance sur son nouveau dauphin, le Jaraaf de Dakar, grâce à sa victoire (1-0) contre le Cneps Excellence de Thiès, samedi dernier.

Teungueth football club (TFC) a bouclé la première partie de la Ligue 1 sénégalaise de la plus belle des manières. Le club de Rufisque a battu (1-0), ce samedi, le Cneps Excellence de Thiès et consolidé son fauteuil de leader, après 13 journées de championnat. En plus d’avoir conservé leur invincibilité, les hommes du coach Youssoupha Dabo ont creusé leur avance avec douze longueurs sur leurs poursuivants. Ce qui augure de bonnes choses pour la suite de la saison.

Les Rufisquois ont reçu les Thiessois dans un stade Ngalandou Diouf chaud bouillant et plein comme un œuf. Dès le coup d’envoi de la rencontre, les deux formations ont multiplié les assauts d’un camp à l’autre. L’attaquant du Cneps, Paul Bassène, a failli ouvrir le score à la 22e mn de jeu, mais sa frappe du gauche passe juste à côté des buts de Baye Assane Cissé. Trois minutes plus tard, le frétillant Baye Djiby Diop ouvre la voie du succès sur une frappe enroulée du pied gauche qui ne laisse aucune chance au portier Massamba Ndiaye. Les hommes du coach Dabo rejoignent les vestiaires avec cet avantage d’un but. Au retour de la pause, malgré les changements opérés par les deux techniciens, le score n’a pas évolué. L’arbitre saint-louisien, Cheikh Sidya Diagne, a donné le coup de sifflet final du match sanctionné par une dixième victoire en 13 journées des coéquipiers de Mame Saher Thioune.

L’auteur de l’unique but de la rencontre a été récompensé pour sa prestation XXL. L’intenable milieu de terrain de Teungueth FC, Baye Djiby Diop, a été désigné Homme du match. Son coéquipier, Djibril Sylla, a été élu Meilleur joueur de TFC du mois de février et a aussi reçu le Trophée du plus beau but du mois des mains du président Babacar Ndiaye, juste avant le coup d’envoi de cette rencontre.

Les Médinois pile à l’heure

Longtemps à la 2e place du classement, Dakar Sacré-Cœur a enfin été déboulonné, après sa défaite contre le Casa Sport, ce samedi, sur le score de 2 buts à 1. Les Académiciens de la Sicap sont chassés du podium et reculent de deux rangs (4e) à égalité de points (19 pts) avec l’équipe de Ziguinchor (5e).

Ainsi, le Jaraaf de Dakar, qui recevait, hier, Niary Tally (12e, 14 pts), en a profité pour se hisser à la 2e place (21 pts). Le club de la Médina s’est imposé par 2 buts à 0 face aux Galactiques. Il compte le même nombre de points que l’AS Douanes qui reste à la 3e place grâce à sa victoire (2-1) devant Mbour Petite Côte (8e, 15 pts).

Le Stade de Mbour s’est éloigné de la zone de relégation, à la suite de sa victoire (2-1) contre l’US Gorée (9e, 15 pts). Ainsi, les Mbourois quittent la 12e place et se retrouvent 7e, à égalité de points (16) avec l’AS Pikine (6e) qui est allée arracher le point du nul (1-1) sur le terrain de Diambars de Saly (10e, 14 pts) hier. Le Ndiambour de Louga (11e, 14 pts) a également concédé le nul (0-0) face à Génération Foot (13e, 13 pts).